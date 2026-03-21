MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Terörsüz Türkiye hedefi milli bir zorunluluktur"

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 17:21  Güncelleme: 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da yaptığı konuşmada Ortadoğu'daki gelişmelere dikkat çekerek, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin milli bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Parti tarafından düzenlenen bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Bursa'da MHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Ramazan Bayramı ile 21 Mart Nevruz Bayramı birlikte kutlandı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa partililer yoğun ilgi gösterirken, yapılan konuşmalarda birlik, beraberlik, güçlü Türkiye ve Cumhur İttifakı vurgusu öne çıktı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı konuşmada Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, ülkenin hem iç hem dış tehditlere karşı güçlü duruşunu sürdürdüğünü ifade etti. Büyükataman, özellikle Ortadoğu'daki gelişmelerin Türkiye açısından yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek, terörsüz Türkiye hedefinin milli bir zorunluluk olduğunu söyledi.

"Cumhur İttifakı Türkiye'deki ve bölgemizdeki tüm riskleri doğru okuyan bir ittifaktır"

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de, bayramlaşma programının anlamlı mesajlar içerdiğini belirterek, "Bugün bayram vesilesiyle tüm vatandaşlarımızın ve Bursalı hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum. MHP İl Başkanımızın daveti üzerine bu güzel bayramlaşma programına katıldık. Son derece yüksek katılımlı ve anlamlı bir program oldu. Cumhur İttifakı Türkiye'deki ve bölgemizdeki tüm riskleri doğru okuyan bir ittifaktır. Bu süreçte sadece siyaset kurumunun değil herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Millet olarak bu zor süreçleri birlik içerisinde aşacağımıza inanıyorum" dedi.

MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ise, Türkiye'nin zor dönemleri ancak milli birlik ve dayanışmayla aşabileceğini belirterek, güçlü bir Türkiye için toplumsal beraberliğin önemine dikkat çekti. Tekin, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin milletin kararlılığıyla gerçekleşeceğini ifade ederek, Türkiye'nin iç cephesinin güçlü tutulmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Tekin, "Türkiye'nin iç cephesini güçlü tutacağız. Cumhuriyetimizin temel değerlerine ve anayasanın ilk dört maddesine sahip çıkacağız. Jeopolitik riskleri bertaraf ederek güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz. Sosyoekonomik sorunların çözümü de önceliklerimiz arasında" dedi.

"Cumhur İttifakı Bursa'da da güçlü"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise Bursa'da da Cumhur İttifakı'nın güçlü bir uyum içerisinde çalıştığını belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığımızın davetiyle bugün burada hemşehrilerimizle bir araya geldik. Cumhur İttifakı Türkiye'nin güvenli ve istikrarlı bir ülke olması için büyük bir gayret ortaya koyuyor. Bu birlikteliği Bursa'da yerel yönetimlerde de görüyoruz" diye konuştu.

Program, partililerin bayramlaşması, sohbetler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

İsmet Büyükataman, Güvenlik, Politika, Türkiye, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
Aydın’da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü Aydın'da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti

17:16
İsrail ordusu: İran’daki Natanz Nükleer Tesisi’ne saldırıyı biz gerçekleştirmedik
İsrail ordusu: İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırıyı biz gerçekleştirmedik
17:00
Batshuayi’den Galatasaray taraftarını delirten beğeni
Batshuayi'den Galatasaray taraftarını delirten beğeni
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
16:31
Maça başlar başlamaz kabusu yaşadı Liverpool’a Ekitike şoku
Maça başlar başlamaz kabusu yaşadı! Liverpool'a Ekitike şoku
16:10
Tedesco’ya bomba talip
Tedesco'ya bomba talip
15:48
Beyaz Saray’da dans krizi Japonya Başbakanı Takaichi’ye tepki yağıyor
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor
14:04
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 17:44:25. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.