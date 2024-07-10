MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'bozkurt işareti yapan doktorlarla' ilgili ifadelerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'bozkurt işareti yapan doktorlarla' ilgili ifadelerine tepki gösterdi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'bozkurt işareti yapan doktorlarla' ilgili ifadelerine tepki göstererek, Özel'in Türk düşmanlığının ayyuka çıktığını öne sürdü. Büyükataman, Özel'in terör örgütü propagandası yapanları hedef aldığını ve Türklük'e saldırdığını belirtti. Ayrıca, Özel'e Atatürk çizgisine dönmesi ve Türk düşmanlarıyla işbirliği yapmaktan vazgeçmesi tavsiyesinde bulundu.

10.07.2024 14:59
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "bozkurt işareti yapan doktorlarla" ilgili ifadelerine tepki gösterdi.

Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özel'in zihninin derinlerindeki Türk düşmanlığının bir kez daha ayyuka çıktığını" öne sürdü.

Özel'in terörist başına özgürlük isteyenlere, şanlı Türk ordusuna iftira atanlara, terör örgütü propagandası yaparak doktorluk mesleğini lekeleyenlere Hipokrat yeminini hatırlatmaya cesaret edemediğini ifade eden Büyükataman, Özel'in, bozkurt işareti yapanları hedefe koyduğunu, tarafını bir kez daha gösterdiğini belirtti. Büyükataman, şunları kaydetti:

"Büyük Türk milletine ve aziz milletimizin tüm değerlerine karşı eli kanlı teröristlerle saf tutan, her türlü bölücülüğe ifade özgürlüğü maskesiyle sahip çıkan CHP'nin 'bozkurt hazımsızlığı' köklerinden ne kadar koptuğunu, kuruluş ayarlarından eser kalmadığını göstermektedir. Her fırsatta Türk milletine ve devletine saldıran TTB'nin ve DEM'in peşine takılan Özgür Özel'in sinsi sözlerinin esas hedefi Türklük'tür.

Özgür Özel'e ilk tavsiyemiz bir an evvel Gazi Mustafa Kemal Atatürk çizgisine dönmesi ve Türk düşmanları ile işbirliği sevdasından vazgeçmesidir. İkinci tavsiyemiz ise içten içe yanıp tutuştuğu cumhurbaşkanı adaylığı hevesiyle kör olan gözlerini açması ve geçmişte uyarılarımızı dikkate almayarak Türk ve Türkiye karşıtı her türlü ortaklığı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun bugün ne durumda olduğuna bakmasıdır."

Kaynak: AA

İsmet Büyükataman, Özgür Özel, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'bozkurt işareti yapan doktorlarla' ilgili ifadelerine tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'bozkurt işareti yapan doktorlarla' ilgili ifadelerine tepki gösterdi - Son Dakika
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