MHP Genel Sekreteri: Milletimizin helal sofrasına operasyon çeken ekonomik tetikçiler kaybetmeye mahkumdur - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Sekreteri: Milletimizin helal sofrasına operasyon çeken ekonomik tetikçiler kaybetmeye mahkumdur

MHP Genel Sekreteri: Milletimizin helal sofrasına operasyon çeken ekonomik tetikçiler kaybetmeye mahkumdur

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ramazan ayı öncesi gıda ve kırmızı ette haksız fiyat artışının ve fırsatçıların önüne geçmek için devletin gerekli önlemleri aldığını belirterek, Et ve Süt Kurumunun 600 bin baş besilik büyükbaş hayvan ithalatı yaptığını ifade etti. Büyükataman, çevrelerin art niyetli yorumlarının ekonomik tetikçilerin operasyonu olduğunu söyledi ve devletin gerekli önemleri aldığını vurguladı. Milletimizin helal sofrasına operasyon çeken ekonomik tetikçilerin kaybetmeye mahkum olduğunu belirtti.

06.03.2024 13:33  Güncelleme: 13:52
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milletimizin helal sofrasına operasyon çeken ekonomik tetikçiler kaybetmeye mahkumdur" dedi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada Ramazan ayı öncesi gıda ve kırmızı ette haksız fiyat artışının ve fırsatçıların önüne geçmek için devletin gerekli önlemleri aldığını belirterek, Et ve Süt Kurumunun 600 bin baş besilik büyükbaş hayvan ithalatı yaptığını ifade etti. Büyükataman, "Çevrelerin art niyetli yorumları ekonomik tetikçilerin operasyonudur. Haksız fiyat artışlarının ve fırsatçıların önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığının hayvansal üretim konusunda en önemli kurumu olan Et ve Süt Kurumunun yetkilendirilmesi son derece yerinde olmuştur. Yaklaşan seçimleri bir fırsat görerek, ülke ekonomisinin her alanında kılık değiştirip karşımıza çıkan bu fırsatçı çevreler, üreticimizin ve tüketicimizin kanını emmek isteyen parazit bir yapı halini almıştır. Ancak devletimiz gerekli önemleri almıştır. Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık politikaları yerinde ve kararlı bir şekilde devam etmektedir. Milletimizin helal sofrasına operasyon çeken ekonomik tetikçiler kaybetmeye mahkumdur. Özellikle yakın dönemde yaşayacağımız Ramazan ayının maneviyat dolu iklimini dahi ekonomik operasyonlar ve fırsatçılık ile yaralamaya çalışan bu çevrelere devletimizin ve milletimizin asla geçit vermeyeceğine sonuna kadar inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İsmet Büyükataman, MHP, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Sekreteri: Milletimizin helal sofrasına operasyon çeken ekonomik tetikçiler kaybetmeye mahkumdur - Son Dakika

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