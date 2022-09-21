MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması

21.09.2022 17:33
MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, artık Türkiye'nin kendi gündemini belirlediğini, başka güçlerin gündemiyle hareket etmediğini ve bağımsız bir dış politika izlediğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, artık Türkiye'nin kendi gündemini belirlediğini, başka güçlerin gündemiyle hareket etmediğini ve bağımsız bir dış politika izlediğini söyledi.

Kentte görev yapan gazetecilerle Şehzadelerpark'ta bir araya gelen Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı ile oluşan istikrar ortamı sayesinde, Kovid-19 salgını nedeniyle birçok ülke ekonomisinin küçüldüğü dönemde Türkiye'nin büyüdüğünü ifade etti.

Son 1 yıldır dövizin yükselişi ve enflasyon nedeniyle sıkıntı yaşandığını dile getiren Akçay, yürütülen çalışmalarla gelecek aylarda bu enflasyonun ağırlığının daha az şiddette hissedileceğini belirtti.

Türkiye'nin dış politikada önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Akçay, şöyle devam etti:

"Artık Türkiye, gerek bölgesi gerek dünyadaki meselelere mahkum değil, hakim bir ülke haline gelmiştir. Artık Türkiye kendi gündemini belirlemektedir, başka güçlerin gündemiyle hareket etmemektedir. Bağımsız bir dış politika izlemektedir. Burası çok ilginç, bu durum Türkiye karşıtlarını rahatsız eder ama içimizde birtakım muhalif kesimleri niye rahatsız eder onu anlamak mümkün değil. Bundan gurur duymaları ve destek vermeleri gerekirken bir bakıyoruz, Türkiye düşmanı yabancılardan evvel bunlardan ses çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir politika açıklıyor, önce CHP sözcüleri, Kılıçdaroğlu kötülemeye ve baltalamaya çalışıyor."

Altılı masanın ülkeye yön verecek hiçbir politikasının olmadığını savunan Akçay, "Şubat ayında bir bildiri yayımladılar. O bildiride tek söyledikleri şey, 'Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin Türkiye için aldığı bütün kararlara uymayı taahhüt ediyoruz.' dediler. Korkunç bir şey bu. Türkiye'yi bölüp, parçalayacak, teröristleri azdıracak ne kadar karar varsa bunlar kabul edecekler. Yapacakları şimdiden belli." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner de katıldı.

YORUMLAR
500
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız Eski AK Parti Manisa Milletvekili Tanrıverdi'nin eşi son yolculuğuna uğurlandı Eski AK Parti Manisa Milletvekili Tanrıverdi'nin eşi son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Türkiye, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:49:16. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement