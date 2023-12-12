MHP Hafik Belediye Başkanı aday adayı kalp krizi sonucu vefat etti

MHP Hafik Belediye Başkanı aday adayı Muzaffer Güner (59) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Sivas'ta nikah memuru olarak uzun yıllar görev yapan Muzaffer Güner, kentte birçok kişinin evliliğinde imzası bulunuyordu. Güner, 4 gün önce memurluktan istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi Hafik Belediye Başkanlığı için Aday adaylığını açıklamıştı. Dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Güner, ikindi namazının ardından Ayyıldız Camiinde düzenlenecek olan cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi. - SİVAS