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MHP Hafik Belediye Başkanı aday adayı kalp krizi sonucu vefat etti - Son Dakika
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MHP Hafik Belediye Başkanı aday adayı kalp krizi sonucu vefat etti

Sivas'ta uzun yıllar nikah memuru olarak görev yapan Muzaffer Güner, 4 gün önce istifa ederek MHP Hafik Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklamıştı. Ancak dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenaze namazı Ayyıldız Camii'nde kılınacak ve ardından defnedilecektir.

MHP Hafik Belediye Başkanı aday adayı kalp krizi sonucu vefat etti
12.12.2023 - 10:26,
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MHP Hafik Belediye Başkanı aday adayı Muzaffer Güner (59) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Sivas'ta nikah memuru olarak uzun yıllar görev yapan Muzaffer Güner, kentte birçok kişinin evliliğinde imzası bulunuyordu. Güner, 4 gün önce memurluktan istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi Hafik Belediye Başkanlığı için Aday adaylığını açıklamıştı. Dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Güner, ikindi namazının ardından Ayyıldız Camiinde düzenlenecek olan cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: MHP Hafik Belediye Başkanı aday adayı kalp krizi sonucu vefat etti - Son Dakika
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