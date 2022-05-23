MHP heyeti Diyarbakır'da terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi - Son Dakika
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MHP heyeti Diyarbakır'da terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi

23.05.2022 00:57
MHP heyeti Diyarbakır'da terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi

Diyarbakır'a adeta çıkarma yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı çerçevesinde Sur ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Diyarbakır'a adeta çıkarma yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı çerçevesinde Sur ilçesinde partililerle bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" temalı ilçe ziyaretleri çerçevesinde Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, MYK üyesi Mehmet Beşir Tatar, MYK üyesi Adem Yurdagül, MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen, MYK üyesi Eyüp Gönültaş, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve teşkilatı, Sur ilçesinde bir otelde partili ve vatandaşlarla bir araya geldi. Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, iki gündür Diyarbakır'da kendilerini yalnız bırakmayan partililere teşekkür ederek, "Her gittiğimiz ilçede bizi coşku ile karşılayan ilçe başkanlarım, partili arkadaşlarım, başımızın tacı hanımefendiler, STK temsilcileri, hepinizi saygı ve muhaberelerimle selamlıyorum. Diyarbakır Türk milleti için çok büyük anlamlar taşıyan yurdumuzun müstesna yerlerinden birisidir. Takvimler 1085 yılını gösterirken Türk milleti ebedi yurdu Diyarbakır'la hasretle kucaklaşmış olacak. O günden bugüne günahsız bir çocuğun kalbi gibi aklanıp paklanan huzurla mayalanmış yüreklerle ev sahipliği yapan, güneşin büyük bir cömertlik göstererek doğduğu bu topraklar bize yurt olmaya devam etmiştir, devam edecektir" dedi.

"Beceriksizliklerini Kürt kökenli kardeşlerimize fatura edebileceklerini sananlar başarısızlığa uğradı"

Osmanoğlu, "Bugün dahi birileri yıllarca Diyarbakırlı hemşerilerimiz dahil olmak üzere milletimizin canına kasteden PKK'nın insan kaynakları şubesi haline gelen, HDP'yi güçlendirmeye çalışan bizler Cumhur İttifakı olarak sonuna kadar terörle mücadele kararlılığımızı Diyarbakır'ımızın huzuru için devam ettireceğiz. Beceriksizliklerini, zihinleri karanlık, planları Kürt kökenli kardeşlerimize fatura edebileceklerini sananlar, dün başarısızlığa uğradı, bugün başarısızlığa uğrayacaklar. Yarın da bunlar bizim kardeşliğimizi bozmak için başarılı olamayacaklardır" diye konuştu.

"Diyarbakır'da geçmişte yaşanılan boşluğu hızlı bir şekilde kapatmayı planlıyoruz"

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ise, iki gündür çok yoğun bir tempo ile çalıştıklarını kaydetti. Kayaalp, "İlçe başkanlarımızla beraber bin 700 kilometreye yakın yol yaptık. Çok kısa bir sürede bütün ilçelerimizi istisnasız dolaştık, programlar yaptık. Hep beraber çalıştık. Bundan sonra daha yoğun bir şekilde Diyarbakır'da her alanda çalışmalarımız devam edecek. Geçmişte yaşanılan boşluğu hızlı bir şekilde kapatmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

MHP heyeti, Sur ilçesinden sonra Bağlar ilçesinde ve kentteki diğer yerlerde çalışmalarını sürdürecek. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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