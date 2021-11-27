MHP heyetinden Vali Karadeniz'e ziyaret - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezince organize edilen 'Adım Adım 2023-İl İl Anadolu' programı kapsamında temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Milliyetçi Hareket Partisi heyeti, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Manisa Milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MYK Üyeleri Deniz Depboylu, Ali Uçak, Mehmet Ödevli, Burak Pehlivan, Oğuz Akarfırat, Mustafa Aksoy ve İl Yönetiminden oluşan heyet, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek 'Adım Adım 2023-İl İl Anadolu' programı hakkında bilgi verdi.

Vali Karadeniz, ziyaretleri sebebiyle MHP heyetine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA