MHP İl Başkanı Garip; "19 Mayıs ruhu hala canlıdır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "19 Mayıs tarihi, söz konusu vatan ve bağımsızlık olduğunda, Türk Milleti'nin neleri göze alabildiğinin, diriliş şuuruyla neler yapabileceğinin gösterildiği çok önemli bir tarihtir. 19 Mayıs ruhu hala canlıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, Türk Ulusunun ve gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlayıp mesajında şu ifadelere yer verdi; "19 Mayıs 1919, Türk milletinin talihini zaferle biten bir rotaya çevirdiği, aziz vatanın üzerindeki kirli oyunun sökülüp atıldığı bir tarihtir. Büyük Komutan Mustafa Kemal önderliğinde, İstanbul'dan kalkıp Samsun'a giden Bandırma Vapuru, beraberinde, milli bağımsızlığın bu topraklara sonsuza kadar sirayet etkisini de götürmüştür. Alparslan'dan bu yana Türk yurdu olan Anadolu topraklarını bölüşmek ve paylaşmak isteyen emperyalist güçler, 19 Mayıs'ta başlayan Milli Mücadele ateşinde kavrulup küle dönmüştür. Büyük Türk Milleti'nin son kanına kadar savunmak için yola çıktığı bu aziz vatan, 19 Mayıs'ta Samsun'da başlayan büyük mücadele ile şehit kanlarıyla sulanarak bugünlere gelinmiştir."

"Türk gençliği, bağımsızlığın yıkılmaz bekçileridir"

Hiçbir kirli oyunun bu topraklar üzerinde tutmayacağını belirten Garip, "O günden bu güne emperyalist güçler farklı yöntemlerle Anadolu topraklarına hala saldırmakta Ancak Büyük Türk Milleti, her seferinde bu saldırıları yine 19 Mayıs 1919 ruhuyla göğsünü siper ederek durdurmaktadır. 19 Mayıs tarihi, söz konusu vatan ve bağımsızlık olduğunda, Türk Milleti'nin neleri göze alabildiğinin, diriliş şuuruyla neler yapabileceğinin gösterildiği çok önemli bir tarihtir. Bugün de bu kadim Türk topraklarına göz dikenler bilmelidir ki, 19 Mayıs Ruhu, bu ülkenin her bir evladının içinde canlıdır ve tehdit gördüğünde dışarıya çıkmak için bir an bile tereddüt etmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin bağımsızlığa giden yolundaki en önemli tarihlerden biri olan 19 Mayıs'ı gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Türk Gençliği, bugün Türkiye'nin ana dinamiğidir, bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin yıkılmaz bekçileridir. İçinde vatan sevgisi olan nice gençlerimiz bu ülkeyi daha ileriye taşıyacak nice başarılara imza atacak güçte, bilgide ve donanımdadır. Bizim, Türk gençliğine olan inancımız ve desteğimiz hiç bitmez. Büyük devlet adamı Alparslan'ın 'Geldik', büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün 'gitmiyoruz' diyerek Türk toprağı olarak mühürlediği bu aziz vatan, gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Türk Ulusunun ve gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, kurtuluş savaşında canını veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim" dedi. - DENİZLİ