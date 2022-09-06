MHP'li Erdem: 7'li masa deşifre oldu - Son Dakika
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MHP'li Erdem: 7'li masa deşifre oldu

06.09.2022 18:05
MHP'li Erdem: 7'li masa deşifre oldu

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle ilgili, "CHP'nin bu açıklamasıyla birlikte 6'lı masa ittifakının 7'nci ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle ilgili, "CHP'nin bu açıklamasıyla birlikte 6'lı masa ittifakının 7'nci ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur. 6+1 diyorduk. 7'li masa deşifre oldu" dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Erdem, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik' kapsamında İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) ile ilgili yaptığı ziyaretin ayrıntılarını anlattı. Erdem, "Yüzde 70'i kadın olan güzellik uzmanlarımızın mağduriyetine çözüm olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çalışmalarımız sonucunda çıkmıştır. Kadın girişimcilerimize desteğimiz sürecektir" dedi.Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle ilgili, "7'li masa bu açıklama ile somutlanmış oldu. Yaklaşık 1,5 aydır, Millet İttifakı'na, 'HDP ile birlikte misiniz?' sorusunu yöneltiyoruz. CHP'nin bu açıklamasıyla birlikte 6'lı masa ittifakının 7'nci ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur. 6+1 diyorduk. 7'li masa artık deşifre oldu. 6'lı ittifak HDP ile birlikte" diye konuştu.


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MHP'li Erdem: '6'lı masa olarak adlandırılan Millet İttifakı'nın 7'li masaya dönüştüğü somutlaştı' MHP'li Erdem: '6'lı masa olarak adlandırılan Millet İttifakı'nın 7'li masaya dönüştüğü somutlaştı' Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika MHP'li Erdem: 7'li masa deşifre oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP'li Erdem: 7'li masa deşifre oldu - Son Dakika
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