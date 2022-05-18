MHP İstanbul Milletvekili Erdem'den "Anime" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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MHP İstanbul Milletvekili Erdem'den "Anime" uyarısı Açıklaması

18.05.2022 18:38
MHP İstanbul Milletvekili Erdem'den "Anime" uyarısı Açıklaması

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, yüzlerce gencin intiharıyla bağlantılı olduğu düşünülen ve sanal ölüm tuzağı olarak bilinen bilgisayar oyunlarına "Anime" adında bir çizgi filmin de eklendiğini belirtti.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, yüzlerce gencin intiharıyla bağlantılı olduğu düşünülen ve sanal ölüm tuzağı olarak bilinen bilgisayar oyunlarına "Anime" adında bir çizgi filmin de eklendiğini belirtti.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bilişim teknolojileri bağımlılığı ve sanal alemdeki tehlikelere dikkati çekerek, eğlenceli gibi gözükse de özellikle şiddet içerikli birçok bilgisayar oyununun ve çizgi filmin çocukları tehdit ettiğini hatta ölüme sürüklediğini söyledi.

Çocukların ve gençlerin bilgisayar başında fazla zaman geçirmelerinin, sosyal hayattan uzaklaşmalarına, dış dünyayla bağlantılarını kesmelerine ve kendi dünyalarını oluşturmalarına neden olduğunu dile getiren Erdem, "Sosyal hayattan kopan çocuklar ve gençler, oyunlardaki ve çizgi filmlerdeki karakterleri benimsiyor ve öz benliklerini reddediyor. Bu gençlerimiz o andan sonra o karakterlere bürünüyor." diye konuştu.

Yüzlerce gencin intiharıyla bağlantılı olduğu düşünülen ve sanal ölüm tuzağı olarak bilinen "Mavi Balina", "Momo", "Mavi Bebek" isimli bilgisayar oyunlarına son zamanlarda "Anime" adında bir çizgi filmin de eklendiğini bildiren Erdem, "Hedef kitle bu kez 10-14 yaş arası çocuklarımız. Çoğunlukla kendi kimliklerini kabul etmeyen çocuklar, izledikleri bu çizgi film karakterlerini, kendi iç dünyasında benimsiyor ve kişiselleştiriyor." uyarısını yaptı.

Bu tür çizgi film ve oyunların, fiziksel ve psikolojik tahribatın yanı sıra aile kültürünü, aile yapısını bozup aidiyet duygusundan uzaklaştırarak huzursuzluklara, milli değerleri reddetmeye ve dinsizliğe neden olduğunu belirten Erdem, "Buna acilen 'dur' dememiz gerekiyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin öz benliklerini kabul etmeleri, aile kavramının önemi, milli ve manevi değerlerimiz ve görgü kurallarımız üzerine eğitim, öğretim programında ilave düzenlemeler yapılmalı. Zararlı çizgi filmlerin ve sanal ölüm tuzağı haline gelen bilgisayar oyunlarının erişiminin engellenmesi yönünde tedbirler alınmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalı." değerlendirmelerinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP İstanbul Milletvekili Erdem'den 'Anime' uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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