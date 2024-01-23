MHP, İsveç\'in NATO üyeliğine destek verecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili, "Komisyonda MHP üyesi arkadaşlarımız destek vermiştir. Bu tavır, Genel Kurul'da da geçerli olacaktır." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısının ardından, gazetecilerin, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili partisinin tavrını sorması üzerine, "Komisyonda görüşmeler sırasında Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız İsveç'e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve yönetiminin ortaya koymuş olduğu tavırla özdeşir bir yaklaşımla destek vermiştir, bu destek Genel Kurul'da da geçerli olacaktır." yanıtını verdi.