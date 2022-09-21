MHP'li Osmanağaoğlu: "Kapılar gazilerimize ve şehitlerimize kapatılıyorsa o makam işgal altında demektir"

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 19 Eylül Gaziler Günü'nde "şehit aileleri ve gazileri kapısından geri çevirdiğini" belirterek, "Türkiye düşmanlarına açılan kapılar gazilerimize ve şehit ailelerimize kapatılıyorsa o makam işgal altında demektir." dedi.

Osmanağaoğlu, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Genel Başkanı Üstüner Midiliç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis'te gerçekleşen kabulde Osmanağaoğlu, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Genel Sekreteri Ramazan Polat ve beraberindeki heyetin, 19 Eylül Gaziler Günü'nde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etmek istediğini ancak Soyer'in görüşmeyi reddettiğini söyledi.

Şehitlere ve gazilere vefa borcunu unutmanın "büyük bir küstahlık" olduğunu belirten Osmanağaoğlu, bu tutumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Gazilerimizle buluşmak için mi zaman bulamamıştır?"

"Tunç Soyer haddi aşmakta, sınırları zorlamaktadır" diyen Osmanağaoğlu, Soyer'in oturduğu koltuğun kahraman şehitlerin, gazilerin ve onların ağızları dualı ailelerinin fedakarlıklarıyla korunduğunu belirtti. Osmanağaoğlu, şunları söyledi:

"Terör örgütü PKK'yı beslediği, belediyenin kaynaklarını PKK terör örgütüne aktardığı için kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanına özel programlar tertiplemeye, onu 'Amed Belediye Başkanı' diyerek davet etmeye, slogan attırmaya zaman bulan Tunç Soyer, bir gazimizin lütfederek gerçekleştirdiği ziyarete mi zaman bulamamıştır? Yunan sempatizanlığı yapmaya, sağa sola Yunan Kralı Agamemnon'un ismini vermeye, şanlı Türk bayrağının dalgalandığı Kadifekale'ye Pagos ismi vermek için çaba sarf etmeye zaman bulan Tunç Soyer, bu topraklardaki varlığımızın sebebi gazilerimizle görüşmek için mi zaman bulamamıştır? Paris'te yaşayan PKK'lı Ayşen Uysal'a maaş bağlamayı akıl eden, PKK destekçisi ve İslam düşmanı Slavoj Zizek'i İzmir Sanal Kitap Fuarı'na davet etmeyi unutmayan Tunç Soyer, gazilerimizin, şehit ailelerimizin fedakarlıklarını nasıl unutabilir? Kahraman bir gazimiz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret edemiyorsa, o makam işgal altında demektir. Terör örgütü sempatizanlarına, terör örgütü militanlarına, Türk düşmanlarına, Türkiye düşmanlarına açılan kapılar gazilerimize ve şehit ailelerimize kapatılıyorsa o makam işgal altında demektir."

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Genel Başkanı Üstüner Midiliç ise şehit yakınları ve gazilere yönelik rehabilitasyon merkezi yapmaya yönelik proje kapsamında, Soyer ile görüşmek istediklerini ancak görüşemediklerini söyledi.

Vakfın Genel Sekreteri Ramazan Polat ise Soyer'in kendilerini 2-3 saat beklettiğini belirterek, "Özel kalem bizi oyalamaya çalışıyordu. 2-3 saat bizi beklettiler. Güvenlik görevlileri sürekli yanımızda volta atıp duruyordu. Sonra sanki teröristmişiz gibi güvenlik görevlileriyle bizi kapıya kadar götürdüler." dedi.