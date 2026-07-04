MHP Karacabey\'de Mehmet Mahken güven tazeledi

MHP Karacabey İlçe Teşkilatı'nın 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Mehmet Mahken, tek listeyle yeniden başkanlığa seçildi.

Ergün Koç Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen kongreye; MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Saygısever ile çok sayıda partili katıldı. Divan Başkanlığını MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın yaptığı kongre, partililerin yoğun katılımıyla adeta birlik ve beraberlik şölenine dönüştü.

Faaliyet ve mali raporların ibrasının ardından Mehmet Mahken partililere seslendi. Mahken, şeffaf ve dinamik bir yönetim anlayışıyla Karacabey'e hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Her mahalleyi, her sokağı tanıyan teşkilat yapımızla var gücümüzle çalışacağız" dedi.

İl Başkanı Muhammet Tekin ise "Terörsüz Türkiye" hedefine değinerek, bunun Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirmeyi hedefleyen bir süreç olduğunu vurguladı. MHP Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu da kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek yeni yönetime başarılar diledi.

Kongrenin Divan Başkanlığını üstlenen MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman da yaptığı konuşmada Türkiye'nin iç ve dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset anlayışının makam ve mevki odaklı olmadığını vurgulayan Büyükataman, Türk milletine hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti. Büyükataman, "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" hedefinin milli güvenlik açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, muhalefet partilerine eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu güvenlik riskleri karşısında milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Büyükataman, Cumhur İttifakı'nın ülkenin geleceği adına güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirtti.

MHP Karacabey İlçe Teşkilatı'nın 15. Olağan Kongresi'nde, tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet Mahken yeniden başkanlığa seçildi. - BURSA