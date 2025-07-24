MHP Karamürsel\'de İstişare Toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karamürsel İlçe Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan MHP İl Başkanı Tuncay Batı, birlik ve beraberliği pekiştirmek ve yapılacak çalışmaları istişare etmek için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Batı, göreve geldikleri günden bu yana yoğun çalıştıklarını ifade ederek, "Belki önerileriniz, tavsiyeleriniz olacaktır. Bunları dinleyelim, birlikte karar alalım ve nasıl yapılacağına beraber karar verelim." diye konuştu.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir de Kocaeli'nin liderini anlayıp, onun peşinden giden bir teşkilat olduğunu kaydetti.

MHP İlçe Başkanı Yaşar Gülfidan ise liderlerinin gösterdiği hedefe ulaşmak için azim ve kararlılıkla çalışacaklarını bildirdi.

Toplantıya ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı.