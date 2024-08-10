MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel İHA Kars İl Temsilciliğini Ziyaret Etti

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars İl Temsilciliğini ziyaret etti.

İHA'nın çalışmalarını yakından tekip ettiğini ifade eden MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, "İHA Türkiye'nin en önemli haber ajanslarından birisi, Şahsım olarak İHA'nın çok desteğini gördüm. Bu zamana kadar hep dostane ilişkiler içerisinde olduk. Bu sürecin bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğine inanıyorum. Gündem yoğun ama biz Kars'ı konuştuk. Kars'ta olup bitenleri konuştuk. Amacımız hep birlikte Gazi Kars'ımıza hizmet etmek" dedi.

Başkan Adıgüzel'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu, "Öncelikle nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Bizlerle sizlerle birlikte Kars'a hizmet ediyoruz. Kars'ı güzel haberlerle Türkiye gündemine taşıyoruz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kars'ta yaklaşık 14 yıldır görev yapıyorum. İHA günümüzde Türkiye'nin en önemli haber ajanslarından birisi 81 ilde ve ilçelerde temsilcilikleri bulunuyor. Amacımız kamuoyunu hızlı bir şekilde haberdar etmek. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, daha sonra İHA Kars Temsilciliği'nden ayrıldı. - KARS