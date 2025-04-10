MHP Kayseri İl Başkanı Kalın\'dan CHP\'li Vekile Sert Eleştiri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in Sarız ilçesi ile ilgili yol sorunu talebine karşılık açıklama yaptı.

Sarız Belediye Başkanının Sarız'daki yol sorununu çözmek için adım atmadığını söyleyen Kalın, "CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 09/04/2025 tarihinde TBMM'nde yaptığı konuşma ile Sarız İlçesi Yeşilkent Mahallesinin yol sorununu dile getirerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan ilgili sorunun çözümünü talep etmiştir. Vekilin, İstanbul'un yolsuzlukla mahir belediye başkanından vakit ayırıp da ilimizle alakalı söz almış olması bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Sayın vekil, Sarız İlçesi'nde ana caddeler ve sokaklar köstebek yuvasına dönmüş olup, partili Belediye Başkanınız sorunu gidermek adına en ufak bir adım atmaktan dahi acizdir. İlçenin cadde ve sokaklarının çamurdan pislikten geçilmemesi sebebi ile geçtiğimiz Ramazan ayında her bayram dolup taşan Sarız'ımıza, ilçe dışından ziyaretçi bile gelmemiştir. Bayram günlerinde ve özellikle yaz aylarında İlçe dışından gelen vatandaşların katkıları ile ayakta kalmaya çalışan ilçe esnafı kan ağlamaktadır. İmar planı eksikleri sebebi ile birçok hane doğalgaz hizmetinden faydalanamamaktadır. Sarız Mahalle Muhtarları tarafından belediyeden talep edilen hizmetlerin hiç birisi karşılık bulamamaktadır" dedi.

Kalın, Sarız'a katkı sunmak için sorunların hesabının partili belediye başkanına sorulması gerektiğini söyleyerek, "Sarız adına katkı sunmak istiyorsanız öncelikle partili belediye başkanından yukarıda sayılan sorunların hesabını sormanızı, hizmet nasıl yapılır merak ediyor iseniz de; Genel Başkan Yardımcımız ve Milletvekilimiz İsmail Özdemir Bey ile Milletvekilimiz Baki Ersoy Bey'in gayretleri ile tamamlanıp halkın kullanımına sunulan doğalgazı, yapımı devam eden 178 haneli TOKİ konutlarını, İhalesi yapılmış ve inşaatına başlanılmış olan Hükümet Konağı'nı, yapımı devam etmekte olan deprem konutlarını, yapımı tamamlanan İlçe Devlet Hastanesi'ni, ödeneği hazırlanmış olup belediye başkanınızdan yer tahsisi bekleyen Kapalı Spor Salonu'nu, tamamlanıp Sarız Halkı'nın kullanımına sunulan; çöp transfer istasyonunu, atık su arıtma tesisini, ilçe mezbahanesini, kapalı pazar yerini, gençlik merkezini, Cem Evlerini, köy camii imam evlerini, ilçe terminalini, bayrak anıtını ve daha sayamayacağımız fakat Sarız'ımızın her köşesinde rastlayacağınız sayısız eseri incelemenizi, ilçenizden size haber getiren kılavuzunuza dikkat etmenizi tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ