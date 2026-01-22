Ersoy\'dan il teşkilatına \'disiplin, başarı ve çalışma\' teşekkürü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, partisinin Kayseri Teşkilatı'na teşekkür ederek, "Gayret bizden, takdir ve Tevfik Allah'tandır" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, siyasetin halk için ve halkın içinde icra edilen bir sorumluluk olduğunu ve bu sorumluluğun bilincinde olunduğu ölçüde siyasetin niteliğinin ve değerinin arttığını kaydetti. Halka ve vatandaşa dokunmayan bir siyasetin ise zamanla içi boşaltılmış, anlamını yitirmiş bir kavrama dönüştüğünü dile getiren Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanlığı'nın bu bilincin farkında olarak hareket ettiğini dile getirdi. Ersoy, "Siyaset yapma sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirme gayretiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu çalışmaya edilecek en güçlü dua şu olacaktır: : Gayret bizden, takdir ve Tevfik Allah'tandır. MHP Kayseri İl Teşkilatımız, ilimizde disiplinli, düzenli ve planlı bir çalışma anlayışıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Tezata düşmeden, çelişkilere fırsat vermeden ve ayrılığa zemin oluşturmadan; teşkilat olmanın diriliğini, birliğini ve gücünü her daim yaşatma mücadelesi vermektedir. Ne yaptığını bilen teşkilatımız, tutarlılığını her alanda açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Başta MHP Kayseri İl Başkanımız Sayın Enes Ertuğrul Kalın olmak üzere; kıymetli il yönetimimize, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve gönül bağıyla bağlı olduğumuz tüm kuruluşlarımıza, ortaya koydukları bu ahenkli teşkilat çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bu birlik ve uyum içerisinde yürütülen çalışmalar, Kayseri için önemli bir kazanç; bizler için ise haklı bir gurur vesilesidir. Ayrıca MHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın İsmail Özdemir ile kurulan sağlıklı ve uyumlu çalışma sistemi, ilimizdeki özgüvenimizin ve başarımızın temel dayanaklarından birini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, değerli Kayseri kamuoyu ve basın mensuplarının huzurunda, MHP Kayseri İl Teşkilatımızın son dönemde sahada karşılığı açıkça görülen çalışmalarına özellikle teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

38 günde 3 bin 838 yeni üye çalışması

Baki Ersoy, "MHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın İsmail Özdemir ile birlikte şahsımın öncülüğünde başlatılan üye kazanım çalışması, 38 gün boyunca kesintisiz şekilde yürütülmüştür.

"38 Günde 3 bin 838 Üye" temasıyla planlanan çalışma kapsamında hedef aşılmış; 4 bin 253 yeni üye ile önemli bir rekora imza atılmıştır. Çalışma süresince toplanan tüm üye formları Genel Merkezimize teslim edilmiş; bu faaliyet, partimizin teşkilat yapısına ve üye gücüne çok güçlü bir katkı sağlamıştır" dedi.

"Hayırlı günler komşum, derdin derdimizdir" ziyaretleri"

MHP'li Ersoy, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Genel Merkezimizin talimatlarıyla 19 Ekim itibarıyla başlatılan program kapsamında, teşkilatlarımız tarafından 1.746 ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmalarında 623 il ve ilçe yöneticimiz ile 687 mahalle temsilcimiz aktif görev almış; hemşerilerimizden 3 bin 825 talep alınmıştır. Bu taleplerin 3 bin 175'i çözüme kavuşturulmuş, kalan başlıklar ilgili mercilere iletilmiştir. Çalışmalar süresince teşkilatımız 50 bin kilometrenin üzerinde yol kat etmiş; il ve ilçe teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte tam kadro sahada yer almıştır" ifadelerini kullandı.

Esnaf ziyaretleri

Ersoy, "Kayseri genelinde yürütülen esnaf ziyaretleri kapsamında, 60 hafta boyunca ara verilmeden sürdürülen çalışmalarla 3.500'ün üzerinde esnafımız ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretlerde esnafımızın talep, öneri ve beklentileri yerinde dinlenmiş; çözüm odaklı siyaset anlayışımız doğrultusunda gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. MHP Kayseri İl Teşkilatımıza, ortaya koyduğu bu disiplinli, özverili ve sonuç odaklı çalışmalar dolayısıyla tekrar teşekkürlerimi sunuyor; halkımızla gönül bağımızı güçlendiren, sahada karşılık bulan ve sonuç üreten çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ