Üye Girişi
MHP Kırşehir İl Başkanı Kılıçdaroğlu'na kandil gönderdi - Son Dakika

MHP Kırşehir İl Başkanı Kılıçdaroğlu'na kandil gönderdi

17.02.2022 09:56
MHP Kırşehir İl Başkanı Kılıçdaroğlu'na kandil gönderdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırşehir İl Başkanlığı, 'elektrik faturamı ödemeyeceğim' diyen CHP Lideri Kemal Kılıçoğlu'na kandil gönderdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırşehir İl Başkanlığı, 'elektrik faturamı ödemeyeceğim' diyen CHP Lideri Kemal Kılıçoğlu'na kandil gönderdi.

MHP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla kandilin gönderildiğini belirten MHP İl Başkanı Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Devlet Bahçeli beyin talimatı üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'na elektrik faturasını ödemeyeceğinden dolayı kesinti olduğu zaman kullanabileceği bir kandil gönderdik" diye paylaşımda bulundu.

Kandil bulunan kargo; Kırşehir MHP İl Başkanı tarafından CHP Genel Merkezi adresine çıkarıldı. - KIRŞEHİR

MHP Kırşehir İl Başkanı Kılıçdaroğlu'na kandil gönderdi

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kırşehir, kandil, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Kırşehir İl Başkanı Kılıçdaroğlu'na kandil gönderdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:55 Üzerindeki bomba düzeneği sahte çıktı! Mezarlıkta intihara kalkışan genç kendisini ve jandarmayı vurdu
09:51 Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari doktorundan gelen mesajı ifşa etti
09:49 Herkes gol sandı! Hakan'ın şutu direkten döndü
09:47 Eski Özel Kuvvetler mensubu, Hablemitoğlu suikastında itirafçı oldu: Cinayet emrini rütbeli biri verdi, tetikçiyi ben götürdüm
09:38 CHP'li belediyelerin yardım paralarına devlet el koydu! İmamoğlu: Beddua aldılar
09:37 3. Dünya Savaşı kapıda: Herkes Rusya'dan bekliyordu, ilk ateşi Ukrayna açtı!
09:30 Motosikletle giderken yoldaki kıza bakan gence, babasının tepkisi izleyenleri güldürdü
09:29 Ayhan Bilgen'in partisinde AK Parti, HDP ve ANAP'lı isimler kurucu olacak!
09:22 Dans ederken dengesini kaybeden genç kız, düştüğü yer yüzünden sokağa rezil oldu
14:41 4 aylık bebeğin kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Anne tutuklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 10:04:30. #1.13#
SON DAKİKA: MHP Kırşehir İl Başkanı Kılıçdaroğlu'na kandil gönderdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement