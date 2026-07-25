MHP Kongresi'nde Birlik Vurgusu - Son Dakika
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MHP Kongresi'nde Birlik Vurgusu

MHP Kongresi\'nde Birlik Vurgusu
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Cihangiroğlu, MHP Nazilli Kongresi'nde birlik ve beraberlik mesajı vererek şahsi hesaplara tepki gösterdi.

Nazilli 15. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yapan MHP Aydın İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu'nun, isim vermeden kullandığı "şahsi hesaplar" ve "kimsenin bu davanın üstünde yeri yoktur" ifadeleri ise eski İl Başkanı Haluk Alıcık'ı işaret ettiği yönünde değerlendirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nazilli 15. Olağan Kongresi'nde konuşan MHP Aydın İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak teşkilat disiplini, dava anlayışı ve yerel seçim hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Partililere hitap eden Cihangiroğlu, siyaset anlayışlarının kişisel hesaplar üzerine değil, dava sorumluluğu üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Bizim siyaset anlayışımız günü kurtarmak üzerine değil, geleceği inşa etmek üzerinedir. Bizim yolumuz şahsi hesapların değil, dava sorumluluğunun yoludur. Bizim ölçümüz makam değil sadakat, çıkar değil inanç, menfaat değil ülküdür" dedi.

Teşkilat disiplini ve birlik mesajı veren Cihangiroğlu; "Her büyük davada olduğu gibi bizim davamızda da zaman zaman farklı sesler, farklı yaklaşımlar ve teşkilat ruhunu zedelemeye çalışan anlayışlar ortaya çıkabilir. Bu hareket şahısların üzerine kurulmuş bir yapı değildir. Bu hareket kimsenin şahsi alanı değildir. Bu hareket bir grubun, bir çevrenin, bir zümrenin tasarrufu hiç değildir. Bu hareket milletin bağrından doğmuş, ülküyle yoğrulmuş, dava ahlakıyla şekillenmiş büyük bir harekettir. Bizim yüzümüz ayrışmada değil birleşmededir. Bu davada herkesin yeri vardır ama kimsenin bu davanın üstünde yeri yoktur" ifadelerini kullandı. Cihangiroğlu'nun "şahsi hesaplar" ve "kimsenin bu davanın üstünde yeri yoktur" ifadeleri ise eski İl Başkanı Haluk Alıcık'ı işaret ettiği yönünde değerlendirildi.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Partiler, Politika, Nazilli, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Kongresi'nde Birlik Vurgusu - Son Dakika

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