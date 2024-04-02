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MHP, Kütahya'da seçimin iptali için başvuruda bulundu - Son Dakika
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Politika

MHP, Kütahya'da seçimin iptali için başvuruda bulundu

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Milliyetçi Hareket Partisi, CHP adayı Eyüp Kahveci'nin kesin olmayan sonuçlarına göre 602 oy farkla sonuçlanmasının ardından, 'Seçiminin iptali ve oyların yeniden sayımı' için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

02.04.2024 18:33  Güncelleme: 18:49
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MHP, Kütahya'da seçimin iptali için başvuruda bulundu

KÜTAHYA - Milliyetçi Hareket Partisi, CHP adayı Eyüp Kahveci'nin kesin olmayan sonuçlarına göre 602 oy farkla sonuçlanmasının ardından, 'Seçiminin iptali ve oyların yeniden sayımı' için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

Kütahya Adliyesi önünde basın açıklaması yapan MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bir çok gerekçe ve usulsüzlük nedeniyle öncelikle seçimin iptal edilmesini istiyoruz. Gerekli bilgi ve belgeleri İlçe Seçim Kurulu'na sunduk. Süreci takip ediyoruz" dedi.

Işık, "31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde öncelikle sandığa giderek oy kullanan tüm hemşehrilerime, sandık başlarında görev yapan sandık görevlilerimize, emniyet güçlerimize teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kütahya'mıza yakışan sakin, sükunet içerisinde, herhangi bir olaya tanık olmadan seçimler tamamlandı. Arkasından tabii ki oylar sayıldı, İlçe Seçim Kurulumuza oylar aktarıldı. Daha sonra da sandık kurullarından gelen bilgiler İlçe Seçim Kurulumuza birleştirilmiş ve tutanak haline dönüştürülerek partilerimize ve parti temsilcilerimize tebliğ edildi. Gerek seçimler öncesinde hazırlık döneminde, gerekse oy kullanma sırasında ve ardından sayımlar sırasında ortaya çıkan mevzuata aykırı, usulsüzlük ve yanlış değerlendirilebilecek hatalı sonuçlarla ilgili bugün Kütahya Merkez Seçim Kurulu Başkanlığımıza itiraz dilekçemizi verdik. Öncelikle hayırlara vesile olmasını diliyorum. İtirazlarımıza konu birçok belgeli tam kanunsuzluk hali olarak mevzuata geçen halleri içeren dolayısıyla seçimlerin öncelikle iptalini ve ardından da olmuyorsa tüm sandıkların tekrar sayılmasını gerektiren keşiflerimiz var. Tabii ki seçimlerin her şeyden önce sonuçları itibarıyla da adil ve dürüstlüğü adına kimsenin kafasında bir soru işareti kalmaması gerekiyor. Tüm bunların aydınlatılması yapılacak itirazlar doğrultusunda ilgili kurumların sandıkları sayıp son şeklini kamuoyuna açıklaması ile mümkündür. İtirazımızın değerlendirilerek karar verilmesine, tüm bu nedenlerle hukuka aykırılıklarını seçim sonuçlarını etkileyecek nitelikte olduğunun tespiti halinde öncelikle seçimin iptaline, kabul edilmemesi halinde ise tüm geçerli ve geçersiz oyların tekrar sayılmasına karar verilmesini Sayın İlçe Seçim Kurulumuzdan arz ve talep ediyoruz. Seçimler her yeni dönemin başlangıcı ve umududur. Milletimizin umuduna zerre kadar şüphe düşürmeden bu sürecin sağlıkla sonuçlandırılması gerekir. Şu anda itirazımızın inanıyorum ki, bahsettiğim gerekçelerle seçim kurulumuz tarafından değerlendirilip bu talebimizin uygun bulunacağı yönündeki kanaatimiz bizleri şimdilik umutlandırmaktadır. Aksi bir sonuç şehrimize de, hemşehrilerimize de, demokrasiye de yakışmayan bir sonuç olacaktır. Kesin sonuçlar Yüksek Seçim kurulu'ndan açıklanıncaya kadar her şey mümkündür. Bu mümkünlük haklı gerekçelerle birçok seçim bölgesinde seçimleri iptal olabileceği gibi, bazılarında oyların yeniden sayılması sonunda kazanmış gösterilen, kesin olmayan sonuçlara göre kazandığı kamuoyuna ve televizyonlara ilan edilen birçok adayın değişmesine yol açılabilmektedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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