MHP'li Akçay: TBMM terörist hücresi değildir, olmamalıdır - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı teröristle çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, "TBMM terörist hücresi değildir, olmamalıdır. O HDP'li kadın vekilin bir terör elebaşıyla çekilmiş samimi fotoğrafları HDP-PKK bağlantısını ortaya koyan binlerce belgeden sadece bir tanesidir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette Özdemir ile Akçay, gazetecilerin günlerini kutladı. Akçay, Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'ın cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilen fotoğraflarının çıkmasının hatırlatılması üzerine, "Bir siyasi partinin, mensubunun veya vekilinin herhangi bir terör örgütüyle doğrudan veya çeşitli örtülü şekillerde bir bağlantısının olması hiçbir demokratik hukuk devletinde kabullenemez durumdur. Ne acıdır ki dünyadaki tek örnek Türkiye olarak yaşanmaktadır. TBMM terörist hücresi değildir, olmamalıdır. O HDP'li kadın vekilin bir terör elebaşıyla çekilmiş samimi fotoğrafları HDP-PKK bağlantısını ortaya koyan binlerce belgeden sadece bir tanesidir. Tescillenmenin ötesinde HDP Grup Başkanvekili yine Fransa'da öldürülen Sakine Cansız'ı TBMM'de basın açıklamasıyla anıyor, önünde saygıyla eğildiğini ifade ediyor. TBMM adeta sanki bir terör örgütünün faaliyet gösterdiği ve bu anayasal, yasal her türlü hakkı istismar eden bir duruma gelmiştir" dedi.

'MİLLET OLARAK TAHAMMÜLÜMÜZ KALMAMIŞTIR'

Akçay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bu konuda açıklamada bulunduğunu belirterek, "Derhal dokunulmazlığının kaldırılarak yargıya götürülmesi ve yargı kararı neticesinde bu teröristlerin vekilliklerinin kaldırılması gerekir. Buna millet olarak tahammülümüz kalmamıştır. Bu siyaseti, demokrasiyi kirleten bir zillet halidir. Türkiye daha fazla bu zillete katlanamaz. Hangi partiye mensup olursa olsun, dokunulmazlık dosyalarının bir an evvel görüşülüp karara bağlanması gerekir. Her türlü terörist söylemler yapılacak, ondan sona vekil şehidin yakınlarına küfredecek, böyle bir rezalet olabilir mi? Bu demokrasimizi, hukukumuzu ve TBMM'yi son derece kirleten bir durumdur, tahammül edilemez" diye konuştu.