MHP\'den 15 Temmuz\'da birlik vurgusu

MHP Çanakkale İl Başkanı Salih Altınkaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ülkede güzel bir birlikteliğin olduğunu belirterek, "Allah bir daha tekrarını yaşatmasın inşallah." dedi.

Altınkaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ülkede güzel bir birlikteliğin olduğunu belirterek, "Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah bir daha tekrarını yaşatmasın inşallah." ifadesini kullandı.

Partisinin ilçe kongrelerine de değinen Altınkaya, yaklaşık 4 ay önce göreve geldiklerini, bazı ilçelerde görev değişimi yaptıklarını aktaran Altınkaya, "Kongrelerimizi sürdüreceğiz. Kollarımızı açtık, herkesi kucaklayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nde küskünlük olmaz. Kongrelerimizi sorunsuz şekilde atlatıp, ilçelerimize ve ilimize hizmet etmek istiyoruz. Bunu çok kıymetli buluyoruz." diye konuştu.

Altınkaya, göreve geldiklerinde ilk olarak Şehitler Abidesi'ni ziyaret ettiklerini, ardından saha çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Terörsüz Türkiye hedefine de değinen Altınkaya, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 40-45 yıldır bir terör belası var. Avrupa, sanayisine yatırım yaparken biz sürekli terörle mücadele ettik. Bu süreçle ilgili Genel Başkanımızın çıkışlarını kıymetli buluyoruz. Terörün bitmesi bizim için çok önemli. Kimsenin tereddütü olmasın, burada hiçbir pazarlık yok. Tamamen ülkenin refahı için şehit ailelerinin daha rahat olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Daha güçlü bir Türkiye olacak inşallah."