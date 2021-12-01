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MHP'li Büyükataman'dan CHP'ye tepki Açıklaması - Son Dakika

MHP'li Büyükataman'dan CHP'ye tepki Açıklaması

01.12.2021 11:49
MHP'li Büyükataman'dan CHP'ye tepki Açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Sayın Genel Başkanımızın partimizin grup toplantısının ardından sarf ettiği sözler üzerinden 'tehdit' yaygarası koparıp haddini aşan sözler söylemeye kalkan ve belediye başkanlarının arkasında olduklarını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisinin...

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Sayın Genel Başkanımızın partimizin grup toplantısının ardından sarf ettiği sözler üzerinden 'tehdit' yaygarası koparıp haddini aşan sözler söylemeye kalkan ve belediye başkanlarının arkasında olduklarını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisinin sözcülerine ağızlarından çıkan sözlere hakim olmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, MHP'nin kurulduğu günden beri, dış odaklar tarafından içerideki taşeronları marifetiyle farklı zamanlarda ve farklı metotlarla hedef alındığını, ancak Ülkücü-Milliyetçi Hareket'in önce Alparslan Türkeş, ardından Devlet Bahçeli'nin etrafında kenetlenerek tuzakları boşa çıkardığını belirtti.

Partinin içine yerleştirildiği ortaya çıkan çeşitli isimlerin, camianın dışına çıkmak zorunda kalsa da "eski" sıfatına sığınarak camianın mensubu gibi muhasım çevrelerin basın-yayın organlarında kendilerine yer bulduklarını, Milliyetçi Hareket'e sövmek şartıyla salonlara konuşmacı olarak davet edildiklerini anlatan Büyükataman, "Herhangi bir aidiyet hissetmedikleri kutsallarımızı kendilerine kalkan yaparak, Ülkücülerin hassasiyetlerini temsil ettiğini iddia eden bu isimlerin, gerçekte kime ve hangi kirli emellere hizmet ettikleri camiamızın hafızasında daima tazedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu isimlerin söylediklerinin iftiradan ibaret olduğunu aktaran Büyükataman, şöyle devam etti:

"Şehrin çözüm bekleyen sorunlarına odaklanmak yerine camiamız üzerinde hesaplar yapan, kumpaslar peşinde koşan belediye başkanı sıfatlı bir kendini bilmezin, MHP aleyhine olan faaliyetlerinden, her kirli tezgahta bu parmağın yer aldığından haberdar olduğumuzun bilinmesinde fayda vardır. Bu kapsamda Sayın Genel Başkanımızın, partimizin grup toplantısının ardından sarf ettiği sözler üzerinden 'tehdit' yaygarası koparıp haddini aşan sözler söylemeye kalkan ve belediye başkanlarının arkasında olduklarını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisinin sözcülerine, ağızlarından çıkan sözlere hakim olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu belediye başkanının ve onun partimize yönelik rezil kumpaslarının arkasında olduklarını zaten biliyoruz.

Kılıçdaroğlu ve avanesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden çıkartıp Kandil'e oyuncak ettiği partisinin işleriyle ilgilenmeli, HDP ile kurdukları 'antidemokratik güç birliğini resmileştirmeye odaklanmalı. CHP'yi, PKK'nın oyuncağı haline getirmeyi akıllı bir siyaset zanneden Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Genel Başkanımızın sözleri için 'Akıl alır gibi değil' demesi hükümsüzdür."

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İsmet Büyükataman, Ülkücü, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: MHP'li Büyükataman'dan CHP'ye tepki Açıklaması - Son Dakika
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