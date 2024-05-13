MHP'li Çamaş'tan su fiyatlarına tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP'li Çamaş'tan su fiyatlarına tepki

MHP\'li Çamaş\'tan su fiyatlarına tepki

MHP Grup Başkanvekili Abdurrahman Çamaş, Samsun Büyükşehir Belediye meclis toplantısında su fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekerek düzenleme yapılmasını istedi.

13.05.2024 16:50  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) meclis toplantısında söz alan MHP Grup Başkanvekili Abdurrahman Çamaş, 3 kişilik bir aileye ortalama aylık 600 TL su faturasını geldiğini belirterek, su fiyat tarifelerinde düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı İlk Oturumu, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda 52'si gündem 2'si gündem dışı olmak üzere toplam 54 madde görüşüldü. Maddelerden 10'u mecliste görüşüp karara bağlanırken, 44 madde ise daha kapsamlı tartışılmak üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Maddelerin sevkinden sonra söz alan MHP Grup Başkanvekili Abdurrahman Çamaş, vatandaşlardan kendilerine gelen şikayetleri paylaştı.

"3 kişilik bir aileye 600 TL su faturası geliyor"

Su fiyatlarının TEFE-TÜFE endeksi ile birlikte oldukça yüksek meblağlara ulaştığına değinen Meclis ve MHP Grup Başkanvekili Abdurrahman Çamaş, "Vatandaşlardan bizlere su tüketim bedellerinin TEFE-TÜFE'ye göre endekslendiğinden 3 kişilik bir ailenin normal su giderinin 600 TL'yi bulduğu şikayetleri iletiliyor. Biz, başkanımız ve SASKİ yetkililerinden bu işe daha ehemmiyet göstermelerini, insanların en doğal hakkı olan suyu kullanmakta biraz daha maliyetleri düşürebildikleri kadar düşürmelerini temenni ediyoruz. Büyüklerimiz eskiden bize su verince, 'su gibi aziz ol' derdi. Ben de buradan bu su fiyatları sorununa bir çözüm bulunmasını talep ediyor ve 'su gibi aziz olsunlar' diyorum" ifadelerini kullandı.

Çamaş'a Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün de destek verirken, Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ise konunun yakın zamanda toplanacak SASKİ Genel Kurulu'nda gündeme alınmasının daha doğru olacağını ifade etti.

1 milyar 685 milyon TL'lik kredi kullanım talebi komisyona havale edildi

Mecliste ayrıca komisyona havale edilen maddeler arasında "Belediye bünyesince yürütülen yatırım veya projelerin finansmanı için İller Bankası A.Ş.'den, diğer bankalardan veya kredi veren kuruluşlardan 1 miyar 685 milyon 846 bin TL kredi kullanım yetkisi teklifi" meclis üyeleri tarafından kabul edilerek, komisyona havale edildi.

Meclisten notlar

Toplantıda, Anakent Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Samsun Kültür Turizm Ticaret Şirketi, Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Samsun Bölgesel Ekonomik Kalkınma Anonim Şirketti, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi İşletme ve Yatırım Anonim Şirketi, Samsun Anakent Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği Anonim Şirketi ile SAMGAZ Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketine temsilciler belirleneceği 10 gündem maddesi görüşüldü. Her şirket için yeni temsilciler belirlendi.

19 Mayıs Yarı Maratonu ödülleri

Mecliste ayrıca her yıl düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maratonu Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girecek sporcuların alacağı ödüller de belirlendi. Meclise verilen 10 dakikalık arada yapılan komisyonda alınan kararlar neticesinde kadın-erkek 1., 2. ve 3.'lere toplam 6 adet tam altın, 4., 5. ve 6.'lara 6 adet yarım altın ile 7., 8., 9. ve 10'unculara toplam 8 adet çeyrek altın verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan SBB'nin Mayıs ayındaki ilk toplantısını Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri de takip ederek, meclisin işleyişi hakkında gözlem yaptılar.

SBB Mayıs ayı komisyon toplantısı yarın, meclis toplantısı ise 15 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Çamaş'tan su fiyatlarına tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:31 Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:01:52. #1.12#
SON DAKİKA: MHP'li Çamaş'tan su fiyatlarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement