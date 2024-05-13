MHP\'li Çamaş\'tan su fiyatlarına tepki

Politika

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) meclis toplantısında söz alan MHP Grup Başkanvekili Abdurrahman Çamaş, 3 kişilik bir aileye ortalama aylık 600 TL su faturasını geldiğini belirterek, su fiyat tarifelerinde düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı İlk Oturumu, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda 52'si gündem 2'si gündem dışı olmak üzere toplam 54 madde görüşüldü. Maddelerden 10'u mecliste görüşüp karara bağlanırken, 44 madde ise daha kapsamlı tartışılmak üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Maddelerin sevkinden sonra söz alan MHP Grup Başkanvekili Abdurrahman Çamaş, vatandaşlardan kendilerine gelen şikayetleri paylaştı.

"3 kişilik bir aileye 600 TL su faturası geliyor"

Su fiyatlarının TEFE-TÜFE endeksi ile birlikte oldukça yüksek meblağlara ulaştığına değinen Meclis ve MHP Grup Başkanvekili Abdurrahman Çamaş, "Vatandaşlardan bizlere su tüketim bedellerinin TEFE-TÜFE'ye göre endekslendiğinden 3 kişilik bir ailenin normal su giderinin 600 TL'yi bulduğu şikayetleri iletiliyor. Biz, başkanımız ve SASKİ yetkililerinden bu işe daha ehemmiyet göstermelerini, insanların en doğal hakkı olan suyu kullanmakta biraz daha maliyetleri düşürebildikleri kadar düşürmelerini temenni ediyoruz. Büyüklerimiz eskiden bize su verince, 'su gibi aziz ol' derdi. Ben de buradan bu su fiyatları sorununa bir çözüm bulunmasını talep ediyor ve 'su gibi aziz olsunlar' diyorum" ifadelerini kullandı.

Çamaş'a Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün de destek verirken, Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ise konunun yakın zamanda toplanacak SASKİ Genel Kurulu'nda gündeme alınmasının daha doğru olacağını ifade etti.

1 milyar 685 milyon TL'lik kredi kullanım talebi komisyona havale edildi

Mecliste ayrıca komisyona havale edilen maddeler arasında "Belediye bünyesince yürütülen yatırım veya projelerin finansmanı için İller Bankası A.Ş.'den, diğer bankalardan veya kredi veren kuruluşlardan 1 miyar 685 milyon 846 bin TL kredi kullanım yetkisi teklifi" meclis üyeleri tarafından kabul edilerek, komisyona havale edildi.

Meclisten notlar

Toplantıda, Anakent Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Samsun Kültür Turizm Ticaret Şirketi, Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Samsun Bölgesel Ekonomik Kalkınma Anonim Şirketti, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi İşletme ve Yatırım Anonim Şirketi, Samsun Anakent Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği Anonim Şirketi ile SAMGAZ Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketine temsilciler belirleneceği 10 gündem maddesi görüşüldü. Her şirket için yeni temsilciler belirlendi.

19 Mayıs Yarı Maratonu ödülleri

Mecliste ayrıca her yıl düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maratonu Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girecek sporcuların alacağı ödüller de belirlendi. Meclise verilen 10 dakikalık arada yapılan komisyonda alınan kararlar neticesinde kadın-erkek 1., 2. ve 3.'lere toplam 6 adet tam altın, 4., 5. ve 6.'lara 6 adet yarım altın ile 7., 8., 9. ve 10'unculara toplam 8 adet çeyrek altın verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan SBB'nin Mayıs ayındaki ilk toplantısını Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri de takip ederek, meclisin işleyişi hakkında gözlem yaptılar.

SBB Mayıs ayı komisyon toplantısı yarın, meclis toplantısı ise 15 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. - SAMSUN