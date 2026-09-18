MHP’li Durmaz: Terörsüz Türkiye, terör belasından Türkiye'yi ebediyen kurtarma iradesidir - Son Dakika
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MHP’li Durmaz: Terörsüz Türkiye, terör belasından Türkiye'yi ebediyen kurtarma iradesidir

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MHP’li Durmaz: Terörsüz Türkiye, terör belasından Türkiye\'yi ebediyen kurtarma iradesidir
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “Terörsüz Türkiye; yıllardır milletimizin evlatlarının canına kasteden, anaların yüreğine ateş düşüren, ülkemizin kaynaklarını tüketen ve emperyalist hesapların taşeronluğunu yapan terör belasından Türkiye'yi ebediyen kurtarma iradesidir” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Terörsüz Türkiye; yıllardır milletimizin evlatlarının canına kasteden, anaların yüreğine ateş düşüren, ülkemizin kaynaklarını tüketen ve emperyalist hesapların taşeronluğunu yapan terör belasından Türkiye'yi ebediyen kurtarma iradesidir" dedi.

MHP Kars İl Başkanlığı'nın 15'inci olağan kongresi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Salonu'nda yapıldı. Mevcut il başkanı Ali Okyay'ın tek aday olarak yer aldığı kongrede divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz yaptı.

Kongre gündem maddelerinin okunmasının ardından kürsüye çıkan Sadir Durmaz, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi süreç, MHP'nin politikaları ve Cumhur İttifakı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin politikalarına değinen Durmaz, partilerinin Kars'ta güçlü bir karşılık bulduğunu ifade etti. Durmaz, MHP'nin ve Ülkücü Hareketin güçlü bir karşılık bulmasının nedenlerinden birinin de Kars'ın tarihsel ve toplumsal yapısı olduğunu söyledi.

Durmaz, MHP'nin siyaset anlayışının temelinde vatanın bütünlüğü, milletin istiklali ve devletin egemenliğinin bulunduğunu belirterek, parti olarak Türkiye'nin birlik ve beraberliğini esas aldıklarını dile getirdi.

DÜNYADA SORUNLAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Durmaz, şunları söyledi:

"Bizim taşıdığımız yalnızca bir parti rozeti değildir. Omuzlarımızda geçmişimizin emaneti, şehitlerimizin hatırası, bizden sonra gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz vardır. Bunun içindir ki Ülkücülük; şartlara göre değiştirilecek bir kimlik, seçimden seçime hatırlanacak bir aidiyet değildir. Ülkücülük; Türk milletine mensubiyet şuurudur. Ülkücülük; devleti ebed müddet bilmek, vatanı mukaddes saymak, milletin birliğini her türlü şahsi hesabın üzerinde tutmaktır. Ülkücülük; zor zamanda kaçmamak, yük ağırlaştığında omuz vermek, herkes kendi hesabının peşine düştüğünde devletin ve milletin hesabını yapabilmektir. Bu sebeple bizim siyasetimizin istikametini günlük tartışmalar değil, Türk milletinin uzun vadeli menfaatleri tayin eder. Tam da bu noktada, Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu ve sayın Cumhurbaşkanımızın bir devlet projesine dönüştürdüğü Terörsüz Türkiye hedefinin Kars'ta çok daha derin bir anlam taşıdığı kanaatindeyim. Kars; terörün, istikrarsızlığın ve bölgesel çatışmaların yalnızca güvenlik meselesi olmadığını çok iyi bilen bir şehrimizdir. Milletimizin kardeşlik hukukunun sağlam olması, Türkiye üzerinde hesabı bulunanların oyunlarının bozulması demektir. Terörsüz Türkiye; yıllardır milletimizin evlatlarının canına kasteden, anaların yüreğine ateş düşüren, ülkemizin kaynaklarını tüketen ve emperyalist hesapların taşeronluğunu yapan terör belasından Türkiye'yi ebediyen kurtarma iradesidir. Dünyada sorunlar her geçen gün artıyor; özellikle bölgemiz adeta ateş çemberine dönmüş durumda. Böyle bir dönemde Türkiye'nin güçlü olması bir tercih değil, bir mecburiyettir. Bunu sağlamanın en önemli yolu da etnik ve mezhep tuzaklarıyla, bin yıldır aynı toprağa birlikte kök salmış insanların arasına nifak sokmaya çalışanlara karşı uyanık olmak; aynı bayrağın gölgesinde, aynı devletin çatısı altında kardeşçe yaşama iradesini güçlü tutmaktır. Türkiye kendi içinde kenetlendikçe, dışarıdan çizilmek istenen hiçbir senaryo bu millete kabul ettirilemeyecektir."

Cumhur İttifakı olarak Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştireceklerini ifade eden Durmaz, daha güçlü daha güvenli, daha müreffeh bir Türkiye'yi gelecek nesillere emanet edeceklerini söyledi.

Kaynak: DHA
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