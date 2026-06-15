MHP'li Ersoy'dan İpek Yolu Onarımı Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'li Ersoy'dan İpek Yolu Onarımı Talebi

MHP\'li Ersoy\'dan İpek Yolu Onarımı Talebi
15.06.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, tarihi İpek Yolu'nun onarımı için TBMM'ye önerge verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Kocasinan ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde bulunan tarihi İpek Yolu'nun onarımı ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verdi.

Ersoy, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi; "Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Hırka Mahallesi ile Yozgat ili Boğazlıyan ilçesine bağlı Yazıçepni Mahallesi arasında bulunan yol güzergahı, tarihi İpek Yolu'nun önemli bağlantılarından biri olarak bilinmektedir. Bölgesel ulaşım açısından stratejik öneme sahip olan bu yol, geçmişte ticaret ve ulaşım faaliyetlerinde yoğun olarak kullanılmıştır. Yaklaşık 8 kilometrelik kısmı Yozgat ili sınırları içerisinde, yaklaşık 2 kilometrelik kısmı ise Kayseri ili sınırları içerisinde bulunan söz konusu yolun mevcut fiziki şartlarının yetersiz olduğu, bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmalarına ihtiyaç duyduğu ifade edilmektedir. Güzergahın iyileştirilmesi; bölgesel ulaşımın güçlendirilmesi, kırsal yerleşimlerin erişilebilirliğinin artırılması ve tarihi kültürel değer taşıyan yol hattının yeniden değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda Kayseri Hırka Mahallesi ile Yozgat Boğazlıyan ilçesine bağlı Yazıçepni Mahallesi arasında bulunan tarihi İpek Yolu güzergahına ilişkin Bakanlığınız tarafından yürütülen herhangi bir çalışma veya proje bulunmakta mıdır? Söz konusu yol hattının bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmalarının yatırım programına alınmasına yönelik bir planlama yapılmakta mıdır? Yolun tamamının modern ulaşım standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik herhangi bir proje planlanmakta mıdır? Tarihi İpek Yolu güzergahı niteliği taşıyan bu yolun kültürel miras, turizm ve bölgesel kalkınma açısından değerlendirilmesine yönelik ilgili kurumlarla koordineli bir çalışma yürütülmesi planlanmakta mıdır?" - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Baki Ersoy, İpek Yolu, Politika, Kayseri, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Ersoy'dan İpek Yolu Onarımı Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor
Eskişehir’de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi
Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
ABD’ye alınmayan Somalili hakem Artan’a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:50
Kılıçdaroğlu’ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’a bir darbe daha
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
13:31
Emniyette büyük değişim 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
13:04
Arda Güler’in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor Son düdükle çılgına döndü
Arda Güler'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 14:16:09. #7.12#
SON DAKİKA: MHP'li Ersoy'dan İpek Yolu Onarımı Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.