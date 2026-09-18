MHP\'li Ersoy, Develi-Çayırözü-Dörtyol yolu için soru önergesi verdi

MHP'li Ersoy, Develi-Çayırözü-Dörtyol yolu için soru önergesi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi-Çayırözü-Dörtyol yolunda ulaşım güvenliği için TBMM'ye yazılı soru önergesi sundu. Ersoy, 2x2 bölünmüş yol ve sıcak asfalt ile kavşak, aydınlatma ve yaya geçidi çalışmalarının planlanmasını istedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Develi-Çayırözü-Dörtyol yolunda ulaşım güvenliğinin artırılması amacıyla konuyu TBMM'ye taşıdı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milletvekili Baki Ersoy; "Güzergahın 2x2 bölünmüş yol ve sıcak asfalt standardına yükseltilmesi, artan trafik ve ağır vasıta yoğunluğunun değerlendirilmesi, Çayırözü ve Soysallı mahalle geçişlerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kavşak, aydınlatma, yaya geçidi ve servis yolu çalışmalarının planlanması amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergemizi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduk. Hemşerilerimizin taleplerinin ve sürecin takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA
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