MHP'li İsmail Özdemir'den Kartalkaya Yangını İçin Kanun Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP'li İsmail Özdemir'den Kartalkaya Yangını İçin Kanun Teklifi

MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrası turizm tesislerinin periyodik denetimlerini öngören bir kanun teklifi sundu. Bu teklif, büyükşehir ve diğer illerde itfaiye istasyonlarının kurulmasını zorunlu kılıyor.

29.01.2025 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangınına ilişkin tekli verdi.

Özdemir TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Özdemir, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan otel yangını sonrasında 'Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik' uyarınca turizm tesislerinin periyodik olarak denetlenmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'n sundu.

Teklifle, Büyükşehir sınıfına giren illerde Büyükşehir, diğer illerde ise İl Belediyeleri'nin okul, üniversite, cami ve diğer ibadethaneler, stadyum, hastane, konser ve konferans salonu, alışveriş merkezi, fuar alanı, semt pazarı, iş merkezi, lunapark, sanayi bölgeleri ile konaklamanın yer aldığı turizm bölgelerinin bulunduğu yerlere en çok 10 dakikalık mesafeye seyyar yahut sabit itfaiye istasyonu kurulması zorunluluğu getiriyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

İsmail Özdemir, Milletvekili, Kartalkaya, Politika, İtfaiye, Kayseri, Turizm, Sağlık, Hukuk, Bolu, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li İsmail Özdemir'den Kartalkaya Yangını İçin Kanun Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 05:08:22. #1.11#
SON DAKİKA: MHP'li İsmail Özdemir'den Kartalkaya Yangını İçin Kanun Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.