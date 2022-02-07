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MHP'li Kılavuz: "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının oturduğu sitenin havuzunda kaçak su kullanıldı" - Son Dakika

MHP'li Kılavuz: "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının oturduğu sitenin havuzunda kaçak su kullanıldı"

07.02.2022 17:11
MHP'li Kılavuz: "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının oturduğu sitenin havuzunda kaçak su kullanıldı"

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'in oturduğu sitenin yüzme havuzunda kaçak su kullanıldığını, bunu tespit ederek tutanak altına alan belediye personelinin görevden alındığını öne sürdü.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'in oturduğu sitenin yüzme havuzunda kaçak su kullanıldığını, bunu tespit ederek tutanak altına alan belediye personelinin görevden alındığını öne sürdü.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, seçim öncesinde, göreve geldiğinde kaçak su kullanılmasına asla izin vermeyeceğine yönelik açıklamalar yaptığını belirtti.

Seçer'in ve özel kalem müdürünün yaşadığı bir sitede kaçak su kullanıldığının belgesi ve deliliyle ortaya çıkarıldığını ifade eden Kılavuz, "05 Temmuz 2019 tarihinde ihbar üzerine siteye keşif amacıyla giden Mersin Su İşleri Müdürlüğü personeli, yaptığı incelemede 800 ton su kapasiteli yüzme havuzunda kaçak su kullanıldığını ve bu yolla tüyü bitmemiş yetimin hakkının olduğu Mersin Büyükşehir Belediyesinin zarara uğratıldığını ortaya koymuştur. Bu tutanağı yazdıktan iki iki buçuk ay sonra da maalesef belediye personelimiz işten çıkarılmıştır." diye konuştu.

Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in böylesi bir düzenbazlığa yeltenmesinin utanç vesikası olduğunu" söyledi.

Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesi kadrolarının, aralarında terörden hüküm giymiş HDP ve PKK'lıra peşkeş çekildiğini de iddia etti.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Vahap Seçer, Mersin, su, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Kılavuz: 'Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının oturduğu sitenin havuzunda kaçak su kullanıldı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Kılavuz: "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının oturduğu sitenin havuzunda kaçak su kullanıldı" - Son Dakika
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