Politika

MHP'li Milletvekili Öztürk: "CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in güdümünde"

KIRIKKALE - Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "DEM'lenmiş CHP'nin, Türk milletinin ali menfaatleri bakımından doğru olmadığını, ali menfaatlerine zarar verdiğini söylüyoruz. Bugün baktığınız da CHP, FETÖ'nün güdümünde, PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in güdümünde, Amerika'nın güdümünde, İsrail'in güdümünde bir siyaset ortaya koyuyor" dedi.

31 Mart yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, 31 Mart seçimlerde ortaya konulan başarının 2028'ide belirleme noktasında önem arz ettiğini söyledi. Öztürk, "Cumhur İttifakı" olarak Türkiye'nin her yerinde büyük bir mücadele içerisinde olduklarını aktardı.

"Türkiye'nin her yerinde büyük bir mücadele içerisindeyiz"

31 Mart'taki seçimlerinin Türk siyasi tarihinin en önemli seçimleri olacağına dikkat çeken Öztürk, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu seçimlerde ortaya konulan başarı 2028'i de az çok belirleme noktasında önem arz ediyor. Biz tabii ki 'Cumhur İttifakı' olarak Türkiye'nin her yerinde büyük bir mücadele içerisindeyiz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar, bu seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin anlaşarak, AK Parti'nin girdiği yerlerde 'Cumhur İttifakı'nın bizim ayrı girdiğimiz yerlerde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük bir ivme kazanarak ortaya çıkan sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır. Örneğin; bizim Kırıkkale'de, Milliyetçi Hareket Partisi en son 25 yıl önce seçimleri kazanmıştı. Ama bu seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi, kazanmaya çok yakın bir ivme içerisinde. Arkadaşlarımızla birlikte ortaya büyük bir mücadele koyuyoruz."

CHP'nin, PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in güdümünde olduğunu belirten Öztürk, "Biz şunu söylüyoruz: DEM'lenmiş CHP'nin, Türk milletinin ali menfaatleri bakımından doğru olmadığını, ali menfaatlerine zarar verdiğini söylüyoruz. Bugün baktığınız da CHP, FETÖ'nün güdümünde, PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in güdümünde, Amerika'nın güdümünde, İsrail'in güdümünde bir siyaset ortaya koyuyor" dedi.

CHP'nin, Atatürk'ün partisinden uzak bir yönetim olduğunu altını çizen Öztürk, "Atatürk'ün CHP'si ortada yok! Atatürk'ün CHP'sinden uzaklaşmış bir yönetim var. CHP kuruluş ilkelerinden tamamen ayrılmış bir güdümlü siyaseti ortaya koyuyor. Bizler istiyoruz ki 'Cumhur İttifakı' Türkiye'nin her tarafında kazansın. Sonuçta da inşallah kazanacağız. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bu seçimde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 'pik' yaptığı bir seçim olacaktır" diye konuştu.

Milletçi Hareket Partisi olarak bu seçimlerde birçok belediyeyi alacaklarını anlatan Öztürk, diğer dönemlerdeki oranla bu başarıyı ortaya koyarak belediye sayısını artıracaklarını sözlerine ekledi.