MHP\'li Özdemir\'den Sarız\'a bayram hediyesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; baba ocağı Sarız'da hemşehrileriyle bayramlaştı. Talep ve sorunları dinleyen Özdemir, Sarız merkezde devam eden yol sorununun çözümü için asfalt çalışmalarının genişletilmesi konusunda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı telefonla arayarak, mevcut 11 kilometrelik asfalt planının 19-20 kilometreye çıkarılması sözünü aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, baba ocağı Sarız'da hemşehrileriyle bayramlaştı. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Özdemir, iletilen istekleri ilgili yetkililere anında aktararak çözüm için girişimlerde bulundu. Kısa süre içerisinde Sarız'ın birçok probleminin giderilmesine katkı sağlayan Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı arayarak Sarız merkezde devam eden yol sorununun çözümü için planlanan asfalt çalışmalarının genişletilmesini talep etti. Toplam 11 kilometrelik asfalt çalışmasının yeterli olmayacağı belirtilerek, bu mesafenin 19-20 kilometreye çıkarılması gerektiğini ifade eden Özdemir; "Şimdi encümenlerimiz de burada. Toplam 11 kilometrelik alan asfalt olacakmış Allah'ın izniyle, sizin sayenizde. Şimdi Sarız'ın, özellikle Sarız merkezinin yol probleminin çözülmesi için bunun 19-20 kilometreye çıkarılması gerekiyormuş abi. Yani 8 kilometrelik daha alana ihtiyaç var. Onu da takdirlerinize arz ediyoruz, sunuyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; önümüzdeki günlerde Sarız'a gideceğini ifade ederek; "Ben inşallah hafta içinde Sarız'a da Pınarbaşı'mıza da gideceğim. Çok iyi olur. Bu ara gidemedim, farkındayım. Biraz daha açık söyleyeyim o asfaltı yapmamanın mahcubiyetiyle gidemedim, yoksa gideceğim. Gittiğimde konuşur, yakışan neyse onu yaparız" dedi. İsmail Özdemir de Büyükkılıç'a destek vererek, "Allah razı olsun senden. Burada hiçbir mahcubiyet duyma. Bütün Sarızlılar seni bağrına basmış durumda. Bir mahcubiyet falan duyma. Her zaman başımızın üstünde yerin var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kent merkezinden kırsal ilçelere kadar ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Sarız ilçe merkezinin önemli ana arterlerinden biri olan 1,3 kilometre uzunluğundaki Atatürk Caddesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirmişti. - KAYSERİ