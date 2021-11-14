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MHP'li Özdemir, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

MHP'li Özdemir, muhtarlarla buluştu

14.11.2021 12:38

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında, Niğde'de muhtarlarla bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında, Niğde'de muhtarlarla bir araya geldi.

Özdemir, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, MHP'nin, salgının hafiflemesinden bu yana Türkiye genelinde çalışmalarına ağırlık verdiğini söyledi.

Bu kapsamda 9 bölgede gerçekleştirdikleri istişare toplantılarının ardından "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programında bütün kadroların sahada olduğunu belirten Özdemir, MHP'nin genel meselelere bakış açısını milletle paylaşmaya devam ettiğini ve bugün itibarıyla 40'ın üzerinde ilde bu toplantıların düzenlendiğini anlattı.

Özdemir, Türkiye'de siyasi gündem içinde son zamanlarda yalancılık, istismarcılık ve iftiranın türediğini aktararak, "Ne yazık ki Türkiye'de zillet cephesinin mevcut durumda yegane siyasi ölçüsü bu oldu. Çok rahat yalan söyleyen, siyasi müesseselerin kurumsal saygınlığını da artık görmezden gelip, dışarıdan verilen talimat neyse bu talimatın gereğini yerine getirmek üzere yalana, iftiraya ve istismara kapılan siyasi oluşumları, siyasilerin ve aynı zamanda bir araya geldikleri ittifakın durumunu hep beraber görüyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkenin aziz topraklarının istikrarının korunmasını istemeyenlerin olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Biz bu çevrelere cevabı önce 1071'de verdik. Anlamayanlar ve farklı yollara girenlere 1919'dan başlamak üzere haykırışımız ve milli irade yumruğumuzla karşılığımızı koyduk ama daha da önemlisi ve öyle görünüyor ki Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te çok daha kararlı bir cevap vermemiz elzem hale geliyor. Bu, hem bizim milli bekamız açısından hem giderek daha da olgunlaşan demokrasimiz açısından, ancak en önemlisi Türkiye'nin her ne yapılırsa yapılsın ve her ne pahasına olursa olsun egemenliğinden, milli birlik ve beraberliğinden taviz vermeden kendi bildiği rotasından saptırılamayacağı gerçeğini dosta da düşmana da göstermek lazım."

Programa, MHP İl Başkanı Cumali İnce, teşkilat üyeleri ve muhtarlar katıldı.

MHP'li Özdemir, muhtarlarla buluştu
MHP'li Özdemir, muhtarlarla buluştu
MHP'li Özdemir, muhtarlarla buluştu
MHP'li Özdemir, muhtarlarla buluştu
MHP'li Özdemir, muhtarlarla buluştu
MHP'li Özdemir, muhtarlarla buluştu
MHP'li Özdemir, muhtarlarla buluştu
MHP'li Özdemir, muhtarlarla buluştu
MHP'li Özdemir, muhtarlarla buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi, İsmail Özdemir, Türkiye, Niğde, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Özdemir, muhtarlarla buluştu - Son Dakika


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