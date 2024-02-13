MHP'li Tabaroğulları: Hekimhan değişime hazır - Son Dakika
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Politika

MHP'li Tabaroğulları: Hekimhan değişime hazır

MHP\'li Tabaroğulları: Hekimhan değişime hazır

MHP Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhan'ın büyümeyi ve gelişmeyi hak ettiğini belirterek, değişim isteğini vurguladı.

13.02.2024 12:22  Güncelleme: 12:43
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Cumhur ittifakının MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, "Hekimhan değişime hazır. Değişim Hekimhan'a büyümeyi ve gelişmeyi getirecektir" dedi.

Zengin maden yataklarına ve nitelikli insan gücüne sahip Hekimhan'ın, hak ettiği büyümeyi ve gelişimi yaşayamadığına dikkat çeken MHP Hekimhan Belediye Başkan Adayı Tabaroğulları, esnaf ve mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Hekimhan'ı 100 bin nüfusa göre planlayacaklarını ifade eden Memet Tabaroğulları, "Hekimhan hem zengin maden yatakları, hem nitelikli insan gücü ve şehirlerarası yol üzerindeki konumu ile Malatya'nın ve bölgenin en gelişmiş ilçesi olmayı hak ederken, ne yazık ki her geçen dönem gerilemiş durumda. Hekimhan insanımız bu durumdan mutlu değil. Hekimhan değişim istiyor. Biz Hekimhan ilçemizi bölgesinin cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Projelerimizi bu hedef doğrultusunda hayata geçireceğiz. Çağdaş modern bir Hekimhan, mutlu insanların yaşadığı bir şehir olacak. Yeni Hekimhan, yeni bir yaşam merkezi hedefi ile çıktığımız yolda Hekimhan halkımızın da bu hedefle ilgili arzu ve isteğini görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Seçim bürosu açılışı

Hekimhan'da esnaf ve mahalle ziyaretlerini yoğun şekilde sürdüren Cumhur İttifakının MHP Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları'nın seçim bürosu açılışı ise cuma günü gerçekleştirilecek.

Tabaroğulları, Cuma günü saat 11: 00'de Hekimhan Atatürk Meydanı'nda gerçekleşecek açılış törenine ile ilgili olarak, " Bu tören Hekimhan'ın değişim isteğinin ilk adımı olacaktır. Hekimhan'ın büyümesini ve gelişmesini arzulayan tüm halkımız törenimize davetlidir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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