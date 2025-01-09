MHP'li Yalçın: Terör belasına son verilmesinin zamanı gelmiştir - Son Dakika
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Politika

MHP'li Yalçın: Terör belasına son verilmesinin zamanı gelmiştir

MHP\'li Yalçın: Terör belasına son verilmesinin zamanı gelmiştir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Millet, terör belasından 40 yıldır çok çekmiştir.

09.01.2025 18:58  Güncelleme: 18:59
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Millet, terör belasından 40 yıldır çok çekmiştir. Şehitlere, şehitler kervanı eklenmiştir. Buna bir son verilmesinin zamanı çoktan gelmiştir. Sayın Genel Başkanımızın, terörün bitmesi ve anaların ağlamaması için ortaya koyduğu tavır; bu açıdan çok ama çok kıymetlidir. Bu tavır; müzakere, pazarlık gibi kavramlarla iğdiş edilemez. Bu tutum; haksız isnat, suçlama, aşağılama ve çamur atmalarla değersizleştirilemez" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yazılı açıklama yaptı. Yalçın, "Son günlerde MHP aleyhtarlığı ve hazımsızlığı kervanının başını, ümitsiz vaka Özdağ ile Müsait Dervişoğlu çekmektedir. Bu ikisinin çıkardıkları avaza, yaydıkları kuru gürültüye bakmayınız. Bunların çığlıkları, aslında nefessiz kalmış iki kara vicdanın boğaz hırıltılarından ibarettir. 'Kör bıçak ele yavuz, ehliyetsiz ve liyakatsiz siyasetçi dile yavuz' misali, tahammülsüzlükleri ve hazımsızlıkları üsluplarına vurmuştur. Adama sorarlar, 'Taş mısın ki baş yarasın.' Özdağ da Dervişoğlu da, ateş olsalar cürümleri kadar yer yakarlar. Onların sözleri bizim için birer kıvılcım, birer küçük çıngı bile değildir. Hele partisi sele giderken namert köprüsünde balık avlamaya çalışan Dervişoğlu; değil balık, solucan bile yakalayamaz. Partisindeki çözülmeyi durdurmak için sağa sola efelenmesinin hiç faydası yoktur. Müsait Dervişoğlu; ne kendisini, ne de dağılma sürecine giren partisini kurtarabilecektir. Dervişoğlu; anut, haşin ve uyumsuz biridir. Tabiatı ve seciyesi, siyaset yapmaya pek müsait değildir" ifadelerini kullandı.

'SALDIRININ AYRINTILARI HAKKINDA MALUMAT SAHİBİ MİSİN'

Müsait Dervişoğlu'nun MHP ile yetinmeyip hızını alamayarak Ülkü Ocakları'na dadanmaya başladığını belirten Yalçın, "Kendisine birinci sorumuz şöyledir; Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürüldüğü yerde basın toplantısı düzenlemeye yeltenen Dervişoğlu, cinayet mahallini iyi bildiğine göre, saldırının ayrıntıları hakkında da malumat sahibi midir? Müsait Dervişoğlu, bilmelidir ki Sinan Ateş üzerinden ateşle oynamaktadır. Sahte kahramanlığa soyunan Dervişoğlu'na, bu provokasyon girişiminin milletin ilgisini değil, nefretini çekeceğini hatırlatırız. Ayrıca, bu çirkin ve alçakça provokasyon hamlesinin doğuracağı sonuçlardan sorumlu olacağının da şimdiden altını çizmek isteriz. Kendisine tavsiyemiz, binlerce şehidimizin hanesi ve okulu olan bu güzide kuruluşumuzu deni siyasetine alet etmemesi, Ülkü Ocakları'ndan uzak durması, pis ellerini üzerinden çekmesidir. İkinci sorumuz şudur; Müsait Dervişoğlu; MHP ve Ülkü Ocakları aleyhtarlığını, CHP'ye iltihak ve sığınma için mi, yoksa yeni bir kirli ittifak için mi bahane olarak kullanmak istemektedir?" dedi.

'TAŞ GEDİĞİNE KONULMUŞTUR'

Yalçın, siyasetin tabiatında kavga, mücadele, atışma, çatışma, eleştiri olduğunu; ancak siyasetin temelinin de ahlak, edep, uyum ve diyalog üzerine kurulu olduğunu söyleyerek, "Siyasetçi; kavga adamından çok, etrafına usulet ve suhuletle muamele eden, ahlaklı ve iyi insan olmalıdır. Sorumluluk sahibi olmalıdır. Aynı camiadan yetiştiği insanlarla bile diyalog kuramayan, empati yapmayan, karşısındakini anlamaya çalışmayan, sürekli başkalarına hakaret eden Dervişoğlu ve Özdağ'ın; bırakınız ülkeyi veya partilerini yönetmeyi, iki keçiyi bile güdemeyecekleri açıktır. Müsait Dervişoğlu ve ümitsiz vaka Özdağ gibi Devlet Bahçeli aleyhtarlığından ve MHP düşmanlığından beslenenlere, onun adı üzerinden makam tartışması çıkaranlara hatırlatırız. Devlet Bahçeli, Genel Başkanlık makamına gökten zembille inmemiştir. Kendisini bulunduğu makama, mevkie getiren milliyetçi-ülkücü iradedir. Devlet Bahçeli'ye karşı çıkmak, milliyetçi-ülkücü iradeye karşı çıkmaktır. Hem ülkücülük taslamak, hem de ülkücülerin yıllardır defalarca sergilediği iradeye başkaldırmak; kötü niyet, samimiyetsizlik, cahillik ve fesat işaretidir. Aslında bunların MHP hakkındaki sızlanmalarının, yakınmalarının, sancılanıp kıvranmalarının nedeni bellidir; Sayın Genel Başkanımızın 'terörsüz Türkiye' için gösterdiği gayretler, millet ve devlet nezdinde karşılık bulmuştur. Kamuoyunda çok büyük destek görmüştür. Alkışlanmıştır. Demek ki taş gediğine konulmuştur. MHP'nin milletin gönlündeki mümtaz yeri daha bir perçinlenmiş ve partimizin saygınlığı yükselmiştir. MHP'nin isabetli ve tutarlı politikalarının sonuç vermeye başlaması adı geçenleri kudurtmuştur. Huşunetleri, küfürbazlıkları, düzenbazlıkları bundandır. Bunlar; rol çalamadıkları, etkin olamadıkları için hırçındır. MHP'nin gölgesinde ve gündemin gerisinde kalıp nal topladıkları için öfkelidir. Oysa atalarımız, 'Öfkeyle kalkan zararla oturur' demiştir. Bunlar, sergiledikleri hazımsızlık, huşunet yüzünden sürekli ayak altında kalmaya, masa altına süpürülmeye mahkümdur" ifadelerini kullandı.

'MHP'NİN TEKERLEĞİ TÜMSEKTE KALMAYACAKTIR'

Yalçın, eski MHP atıklarının şimdi Altılı Masa artığı olduğuna işaret ederek, "Zaten parçalanmış olan siyasi prestijleri, büsbütün yırtılmıştır. Yırtık dikiş tutmayacaktır. Bahsettiğimiz isimler ve partileri, birbirleriyle de kavgalıdır. Ancak şimdi MHP aleyhtarlığında ittifak etmektedirler. Siyasi rant uğruna birbirini yiyen, birbirinin izine kurşun sıkan bu fikir, inanç ve bağlılık yoksunları, MHP'ye karşı birleşmiştir. MHP olarak muhatabımız, derdimiz millettir. MHP; milletin hayrına, milletin menfaatine olmayacak hiçbir adımı atmaz. MHP'nin gayesi; daima milletimizin bekası, devletimizin güvenliği, insanımızın refah ve saadeti, huzur ve sükünu için çalışmak olmuştur. Bu gerçek, hiçbir zaman değişmeyecektir. Millet, terör belasından 40 yıldır çok çekmiştir. Şehitlere, şehitler kervanı eklenmiştir. Buna bir son verilmesinin zamanı çoktan gelmiştir. Sayın Genel Başkanımızın, terörün bitmesi ve anaların ağlamaması için ortaya koyduğu tavır; bu açıdan çok ama çok kıymetlidir. Bu tavır; müzakere, pazarlık gibi kavramlarla iğdiş edilemez. Bu tutum; haksız isnat, suçlama, aşağılama ve çamur atmalarla değersizleştirilemez. MHP aleyhtarlığını köpürtmek için olanca marifetlerini kullanmaya çalışanlar; başarısız olmakla kalmayacaklar, çırpındıkça batacaklardır. Sık sık müracaat ettikleri problemli dil, MHP muarızlarının sonunu getirecektir. Uyum gözetmeyen, diyalog üretmeyen, halkı tatmin etmeyen ve sürekli kavga atmosferini körükleyen ahlaksız siyasi telakki, yolda kalacaktır. MHP'nin tekerleğiyse asla tümsekte kalmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Semih Yalçın, Politika, Terör, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Yalçın: Terör belasına son verilmesinin zamanı gelmiştir - Son Dakika

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