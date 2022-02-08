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MHP'li Yalçın: Teşkilatlar bütün ağırlığıyla sahada olacak - Son Dakika

MHP'li Yalçın: Teşkilatlar bütün ağırlığıyla sahada olacak

08.02.2022 13:28
MHP'li Yalçın: Teşkilatlar bütün ağırlığıyla sahada olacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nın hafta sonu Kızılcahamam'da yapılacağını belirterek, "MHP teşkilatları; 2023 seçimlerine giden süreçte, bundan böyle de bütün ağırlığıyla sahada olacaktır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nın hafta sonu Kızılcahamam'da yapılacağını belirterek, "MHP teşkilatları; 2023 seçimlerine giden süreçte, bundan böyle de bütün ağırlığıyla sahada olacaktır" dedi.

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın siyasi hedefinin; içeride kalıcı barış içinde hayat süren, hür ve müreffeh toplum; dışarıda da bağımsız ve itibarlı ülke profili oluşturmak olduğunu belirtti. Yalçın, "Cumhur İttifakı'nın sürekli oy ve prestij kaybına uğradığına dair asparagas haberler, hemen her gün zillet yanlısı medya vasıtasıyla kamuoyuna servis edilmektedir. Zillet cephesi; memleketin gerçek gündeminden çok, Cumhur İttifakı'nın ve temsilcilerinin aleyhinde itibar suikastlarıyla, kaos ve felaket tellallığıyla, küfür ve hakaret edebiyatıyla iştigal etmektedir. Zillet ittifakının, HDP'yi halkın gözünden saklayarak kalan 6 parti ile bu hafta sonu çalışma yemeği bahanesiyle bir araya geleceği sırada, MHP il başkanları da bu ihanet iş birliğini masaya yatıracaktır" dedi.

'MİLLET, ENİNDE SONUNDA SİYASETE KENDİNCE ŞEKİL VERECEK'MHP'li Yalçın, İl Başkanları Toplantısı'nın, hafta sonu Kızılcahamam'da yapılacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye ve dünya gündeminin de ele alınacağı toplantı dolayısıyla; küresel emperyalizmin millet iradesini bükmek üzere kurduğu tezgah ve tuzakları bozmaya kararlı olduğumuz, bir kez daha kamuoyuna duyurulacaktır. MHP; geride bıraktığımız yıldan bu yana sürdürdüğü siyasi çalışmaların önemli bir kısmını, başını CHP'nin çektiği zillet cephesinin yalan ve entrikalarına karşı etkin mücadeleye ayırmıştır. MHP teşkilatları; 2023 seçimlerine giden süreçte, bundan böyle de bütün ağırlığıyla sahada olacaktır. CHP ile yancılarının gizli gündemi ve millete söylenen yalanların iç yüzü millete bütün çıplaklığıyla anlatılacaktır. Varlığımıza, bekamıza ve bütünlüğümüze yönelik yeni sinsi hesaplar konusunda milletimiz anbean bilgilendirilecek; iç ve dış saldırılara karşı hazırlıklı olunması için çaba gösterilecektir. Millet; yalanla gerçeği, iyiyle kötüyü olağanüstü basiretle ayırt etmektedir. Kim hangi kampanyayı, hangi algı çalışmasını yürütürse yürütsün; millet, eninde sonunda siyasete kendince yön ve şekil verecektir. Millet, siyaseti kendi çıkarları doğrultusunda dizayn etmeye kalkan zillet cephesinin oltasına gelmeyecek ama yedili çetenin tekmilini birden sandıkta hizaya getirecektir."


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Milliyetçi Hareket Partisi, Togo Cumhuriyeti, Cumhur İttifakı, Kızılcahamam, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika MHP'li Yalçın: Teşkilatlar bütün ağırlığıyla sahada olacak - Son Dakika


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