MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı

18.02.2026 17:39
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin 60 sayfalık komisyon raporu 47 oyla Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız komisyon toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız, açıklamasında ''Türkiye'nin üniter yapısı, toprak bütünlüğü, laik cumhuriyet ilkesi ve resmi dilin Türkçe olduğu konuları üzerinde tartışma yapılamaz'' ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin 60 sayfalık komisyon raporu 47 oyla kabul edildi.

MHP'Lİ İSİM TEK TEK SIRALADI

Komisyon toplantısı Kurtulmuş'un açıklamasının ardından komisyon üyelerinin değerlendirmeleriyle devam etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu süreçte söylenmedik söz kalmadı hatta partilerimize yapılmadık iftiralar da kalmadı ancak bunlara cevap vermeye bile gerek duymadık" diyen Yıldız, "Komisyonumuzun Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesine, temel anayasa ilkelerine, demokratik işleyişi, üniter devlet yapısını dönüştürmek gibi bir yetkisi ve misyonu yoktur.

Bunun altını bir kere daha çiziyorum. Türkiye'nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü, ülkenin resmi dil statüsü, laik cumhuriyet ilkesi üzerinde tartışma yapılamayacak ortak temel değerlerimizdir. Milletimizin tamamını kucaklayan, toplumsal barış ve huzur için terörle mücadele kanunlarından taviz vermeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapmadan ve milli güvenlik göz ardı edilmeden bu elimizdeki çerçeve metin hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK KALKINMAYI DA KAPSAYAN STRATEJİK BİR HEDEFTİR"

Yıldız şöyle konuştu: "Siyasi, sosyolojik, dini veya etnik hedeflere ulaşmak maksadıyla şiddetin sistematik olarak tatbiki suretiyle tezahür eden terör yalnızca doğrudan hedef aldığı kurbanlar üzerinde kalmayıp daha geniş kitleler üzerinde korku ve yıldırma yaratan, psikolojik etki bırakmayı arzulayan bir insanlık suçudur. Terör olgusu çağdaş devletlerin egemenlik, güvenlik ve toplumsal istikrar kavramlarını derinden sarsan çok boyutlu bir durumdur. Terörsüz Türkiye vizyonu işte tam burada salt bir güvenlik politikası olarak görmekten ziyade devletin beka meselesidir. Demokratikleşme süreci ve ekonomik kalkınmayı da kapsayan stratejik bir hedeftir.

Kamu vicdanını sızlatmadan bazı düzenlemeler yapılacaktır. Öncelikle ezelden beri söylediğimiz bizim infaz sistemimiz gerçekten yamalı bohçaya dönmüştür. Bu infaz sistemimizin düzeltilmesi lazım. Burada eşitliğin sağlanması gerekir. Komisyonumuzun da ilk tavsiyeleri arasında infaz düzenlemesi gelmektedir.

"İLK İŞ HASTA VE YAŞLI MAHKUMLARLA İLGİLİ DÜZENLEME"

Yine bazı tartışmalara neden olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyum konusundaki itilaftır. Bu konu da Anayasamızın emri açıktır. Anayasanın 90. maddesi ortadadır elbette Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına da Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına da bir hukuk devleti olarak uymak zorundayız. Cezaevlerinde hasta ve yaşlı mahkumlar var. Bunlara zaman zaman el atılsa da yine yüzlerce kişi ya hastaneye gidememekte ya da cezaevinde kendi bakımını, hayatını idame ettirecek durumda değildir. Komisyonumuz raporunda bu konuya da değinmiştir. Meclis'imizin ilk yapacağı işler arasındadır."

Feti Yıldız

  • erbilek06 erbilek06:
    Hayırlısıyla şu seçimler bir gelse de milletin iradesine gidilse herkes hissettiği yaşadığı şeyleri unutmasın ona göre karar versin bu geminin gerçek sahipleri bizleriz. 16 2 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Bir kere elinizi verdiniz kolunuzu kaptırdınız bile, bu açılımını acısını yine millet çekecek gibi 5 3 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    nasılda kırmızı cizgileri var. Turkiye ve Turklerin varolusu icin bir nimetsiniz. gelecegimiz emin ellerde. yersen. 2 2 Yanıtla
