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MHP lideri Bahçeli: 'Bölücülere hak ihlallerini cömertçe veren AYM milletimizin hakkını nasıl savunacak?' - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli: 'Bölücülere hak ihlallerini cömertçe veren AYM milletimizin hakkını nasıl savunacak?'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bölücülere hak ihlallerini cömertçe verdiğini belirterek, AYM'nin milletin hakkını nasıl savunacağını sorguladı. Bahçeli, bu durumun ülkenin birliğine ve beraberliğine zarar verdiğini vurguladı.

MHP lideri Bahçeli: \'Bölücülere hak ihlallerini cömertçe veren AYM milletimizin hakkını nasıl savunacak?\'
06.01.2024 - 14:49,  Güncelleme: 14:50
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MHP lideri Bahçeli: "Bölücülere hak ihlallerini cömertçe veren AYM milletimizin hakkını nasıl savunacak?" - ANKARA

Kaynak: İHA
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Milliyetçi Hareket Partisi, Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli: 'Bölücülere hak ihlallerini cömertçe veren AYM milletimizin hakkını nasıl savunacak?' - Son Dakika
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