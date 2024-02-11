MHP lideri Bahçeli: CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun - Son Dakika
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Politika

MHP lideri Bahçeli: CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki Seçmen İletişim Merkezi açılışında konuştu. Gündemine yerel seçimleri alan Bahçeli, "CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur." ifadelerini kullandı.

11.02.2024 14:50  Güncelleme: 14:55
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Ankara'daki Seçmen İletişim Merkezi açılışında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde CHP ve DEM Parti'nin ayrı ayrı aday çıkarmasıyla ilgili "Sinsi bir oyun" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, Ankara'daki Seçmen İletişim Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

"CHP İLE DEM'İN AYRI ADAY ÇIKARMASI SİNSİ BİR OYUN"

Gündemine yerel seçimleri alan Bahçeli, "CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur. Bugünkü CHP zilletin eline düşmüştür. Bugünkü CHP PKK'nın eline geçmiştir. DEM'cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir." dedi.

MHP lideri Bahçeli: CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

"CHP DEMEK DEM DEMEKTİR"

Bahçeli, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "'DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP demek DEM demektir. Bu siyasi hesaplar tutmayacaktır. Cumhur İttifakı gönülleri buluşturuyor. İttifakımız korkak ve kanunsuzlara karşı cesurların dik duruşudur."

MHP lideri Bahçeli: CHP ile DEM\'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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    Yorumlar (21)

  • müslüm yılmaz: Birlikte girseler kızıyorsun ayrı girseler kızıyorsun, ne olsun istiyorsun. 467 30 Yanıtla
  • Özcan Kuvan: Yok daha neler artık iyice kabak tadı vermeye başladınız. 314 28 Yanıtla
  • ALI YANIK: Yaşlanan kişileri siyaseti bırakması lazım, çünkü sahiden bazen bıkkınlık getiriyorlar, seçime birlikte girseler iş birliği, ayrı girseler işbirliği eee ne yapacaklar? Siz Ekrem İMAMOĞLU'nu devirmek için 8 parti birlikte giriyorsunuz, buna yorum yok :)) 288 42 Yanıtla
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  • Ali Yıldız: Her ceviz yuvarlaktır … her yuvarlak ceviz değildir ?? 58 3
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