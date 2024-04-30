MHP Lideri Bahçeli'den İsrail ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek - Son Dakika
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Politika

MHP Lideri Bahçeli'den İsrail ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek

MHP lideri Bahçeli, İsrail hükümetindeki bakanların söylemlerini ülkede de dile getiren istismarcılar olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklerini yok saymanın nankörlük ve namertlik olduğunu söyledi. Bahçeli, Türkiye'nin milli birlik duygusunun kemikleştiği nadide ülkelerden biri olduğunu vurguladı ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sorgulayan çevrelerin korkusunun uyanan bir Türkiye doğuşu olduğunu ifade etti.

30.04.2024 23:16  Güncelleme: 23:35
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MHP Lideri Bahçeli: "Cumhurbaşkanımızın emeklerini yok saymak nankörlük ve namertliktir. Ne üzücüdür ki İsrail hükümetindeki bakanlar ne diyorsa ülkemizde de aynısını dile getiren istismarcılar var"

-"Toprağını savunan Hamas'a terör örgütü demek Netanyahu'nun değirmenine su taşımak demektir, Gazze'ye sırt dönmektir"

-" Türkiye'miz milli birlik duygusunun kemikleştiği nadide ülkelerdendir"

-"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sorgulayan, karalayan çevrelerin korkusu uyanan devin ayağa kalkması, küresel hadiselerde sözü geçen bir Türkiye doğuşudur"

-"Doğum sancılı olsa da lider ülke Türkiye'dir"

-"Soy adının ağırlığını taşımakta zorlananların nasıl şuur kaybına uğradığını herkes görecek"

-"Üç beş belediye için her türlü kılığa girenleri milletimiz hoş görmeyecektir"

-"Cumhur İttifakı hesap yapanlara mecbur ve mahkum değildir. İsrail safına geçip cumhur kabinesini yaylım ateşine tutanları Allah'a ve millete havale ederiz"

-"İBB başkanının yabancı kanala yaptığı açıklamalar jet yakıtlarında rahatsızlık oluşturmamıştır. Siyasetin jetgilleri neredesiniz?"

ANKARA - MHP Genel Başkanı devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Kaynak: İHA

Türkiye, Hükümet, İsrail, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli'den İsrail ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek - Son Dakika

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