MHP Lideri Bahçeli'den İsrail ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek

Politika

MHP Lideri Bahçeli: "Cumhurbaşkanımızın emeklerini yok saymak nankörlük ve namertliktir. Ne üzücüdür ki İsrail hükümetindeki bakanlar ne diyorsa ülkemizde de aynısını dile getiren istismarcılar var"

-"Toprağını savunan Hamas'a terör örgütü demek Netanyahu'nun değirmenine su taşımak demektir, Gazze'ye sırt dönmektir"

-" Türkiye'miz milli birlik duygusunun kemikleştiği nadide ülkelerdendir"

-"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sorgulayan, karalayan çevrelerin korkusu uyanan devin ayağa kalkması, küresel hadiselerde sözü geçen bir Türkiye doğuşudur"

-"Doğum sancılı olsa da lider ülke Türkiye'dir"

-"Soy adının ağırlığını taşımakta zorlananların nasıl şuur kaybına uğradığını herkes görecek"

-"Üç beş belediye için her türlü kılığa girenleri milletimiz hoş görmeyecektir"

-"Cumhur İttifakı hesap yapanlara mecbur ve mahkum değildir. İsrail safına geçip cumhur kabinesini yaylım ateşine tutanları Allah'a ve millete havale ederiz"

-"İBB başkanının yabancı kanala yaptığı açıklamalar jet yakıtlarında rahatsızlık oluşturmamıştır. Siyasetin jetgilleri neredesiniz?"

ANKARA - MHP Genel Başkanı devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.