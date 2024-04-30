MHP Lideri Bahçeli: "Cumhurbaşkanımızın emeklerini yok saymak nankörlük ve namertliktir. Ne üzücüdür ki İsrail hükümetindeki bakanlar ne diyorsa ülkemizde de aynısını dile getiren istismarcılar var"
-"Toprağını savunan Hamas'a terör örgütü demek Netanyahu'nun değirmenine su taşımak demektir, Gazze'ye sırt dönmektir"
-" Türkiye'miz milli birlik duygusunun kemikleştiği nadide ülkelerdendir"
-"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sorgulayan, karalayan çevrelerin korkusu uyanan devin ayağa kalkması, küresel hadiselerde sözü geçen bir Türkiye doğuşudur"
-"Doğum sancılı olsa da lider ülke Türkiye'dir"
-"Soy adının ağırlığını taşımakta zorlananların nasıl şuur kaybına uğradığını herkes görecek"
-"Üç beş belediye için her türlü kılığa girenleri milletimiz hoş görmeyecektir"
-"Cumhur İttifakı hesap yapanlara mecbur ve mahkum değildir. İsrail safına geçip cumhur kabinesini yaylım ateşine tutanları Allah'a ve millete havale ederiz"
-"İBB başkanının yabancı kanala yaptığı açıklamalar jet yakıtlarında rahatsızlık oluşturmamıştır. Siyasetin jetgilleri neredesiniz?"
ANKARA - MHP Genel Başkanı devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Son Dakika › Politika › MHP Lideri Bahçeli'den İsrail ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek - Son Dakika
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