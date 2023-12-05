MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısına çıkmaması kulisleri hareketlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin her hafta salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısının iptal edilmesi kulisleri salladı. Kulisler Bahçeli'nin rahatsızlanmış olabileceği konuşulurken asıl sebebin önümüzdeki hafta başlayacak bütçe görüşmeleri olduğu öğrenildi.

BUGÜN KÜRSÜYE ÇIKMADI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta salı günleri grup toplantısı düzenliyordu. Her salı saat 10.45'te gerçekleştirilen toplantının bugün yapılmaması sonrası "Bahçeli hasta mı?" dedikodularını gündeme getirdi.

İPTAL SEBEBİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ HAZIRLIKLARI

Kulislerde Bahçeli'nin rahatsızlanmış olabileceği konuşulurken MHP'ye yakın kaynaklar iptal sebebinin, önümüzdeki hafta başlayacak olan bütçe görüşmeleri hazırlıkları olduğunu söyledi. Bakanlıkların yaklaşık 1 ay süren Bütçe Komisyonu sunumlarının ardından, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler tamamlandı. Bunun üzerine 2024 yılı bütçesinin 4-15 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.