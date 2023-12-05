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MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısına çıkmaması kulisleri hareketlendirdi - Son Dakika

MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısına çıkmaması kulisleri hareketlendirdi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin her hafta salı günü 10.45'te yaptığı grup konuşmasını yapmaması kulisleri hareketlendirdi. Bahçeli'nin gelecek hafta yapılacak olan bütçe görüşmeleri nedeniyle grup toplantısını bu haftalık yapmadığı öğrenildi.

05.12.2023 - 12:00,  Güncelleme: 12:24
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin her hafta salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısının iptal edilmesi kulisleri salladı. Kulisler Bahçeli'nin rahatsızlanmış olabileceği konuşulurken asıl sebebin önümüzdeki hafta başlayacak bütçe görüşmeleri olduğu öğrenildi.

BUGÜN KÜRSÜYE ÇIKMADI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta salı günleri grup toplantısı düzenliyordu. Her salı saat 10.45'te gerçekleştirilen toplantının bugün yapılmaması sonrası "Bahçeli hasta mı?" dedikodularını gündeme getirdi.

MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısına çıkmaması kulisleri hareketlendirdi

İPTAL SEBEBİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ HAZIRLIKLARI

Kulislerde Bahçeli'nin rahatsızlanmış olabileceği konuşulurken MHP'ye yakın kaynaklar iptal sebebinin, önümüzdeki hafta başlayacak olan bütçe görüşmeleri hazırlıkları olduğunu söyledi. Bakanlıkların yaklaşık 1 ay süren Bütçe Komisyonu sunumlarının ardından, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler tamamlandı. Bunun üzerine 2024 yılı bütçesinin 4-15 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısına çıkmaması kulisleri hareketlendirdi - Son Dakika
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