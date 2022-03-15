MHP lideri Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, kendisiyle, kendi tarihiyle yüzleşebilir. - Son Dakika
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MHP lideri Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, kendisiyle, kendi tarihiyle yüzleşebilir.

15.03.2022 10:55
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, kendisiyle, kendi tarihiyle yüzleşebilir.

MHP lideri Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, kendisiyle, kendi tarihiyle yüzleşebilir.

MHP lideri Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, kendisiyle, kendi tarihiyle yüzleşebilir. Bizce bir sakıncası yoktur. Hatta beklenen de budur. Ancak Türk tarihi ile yüzleşme niyeti varsa, söylemek istediği buysa uyarıyorum ki bu tarih, Kılıçdaroğlu'nun tarihi değildir. Buna hiç hakkı yoktur. Yozgat'ta başka, Diyarbakır'da başka konuşan bir siyasetçiye güven duyulamaz. Sabah başka, akşam başka, orada başka, burada bambaşka mesajlar veren bir siyasetçinin Türkiye'ye hayrı dokunamaz." - ANKARA

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Milliyetçi Hareket Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP lideri Devlet Bahçeli: 'Kılıçdaroğlu, kendisiyle, kendi tarihiyle yüzleşebilir. - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP lideri Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, kendisiyle, kendi tarihiyle yüzleşebilir. - Son Dakika
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