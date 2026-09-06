MHP Malatya Kongresi: Turgay Şengönül Güven Tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Malatya 15. Olağan Malatya İl Kongresi'nde Turgay Şengönül, güven tazeleyerek başkan seçildi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve divan başkanlığını MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun yaptığı kongrede konuşan MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu devlet aklı, siyasi feraset ve kararlı duruş Türkiye'nin geleceğine ışık tutmaktadır. Bizler Malatya teşkilatı olarak onun gösterdiği istikametten bir an dahi ayrılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Buradan liderimize söz veriyoruz, Malatya teşkilatı hazırdır, Malatya teşkilatı kararlıdır, Malatya teşkilatı liderinin emrindedir" ifadesini kullandı.

"Kırgınlıkları geride bırakıp kenetleneceğiz"

Şehitleri rahmet ve minnetle anan Şengönül, kadınların ve gençlerin teşkilattaki önemine değinerek, "Sizler Nene Hatun'un cesareti, Kara Fatma'nın kararlılığı, Şerife Bacı'nın fedakarlığı ve Türk kadınının asırlık vatan sevdasının bugünkü temsilcilerisiniz. Kadın varsa emek vardır, kadın varsa mücadele vardır. Gençlik varsa umut vardır, gelecek vardır. Kongremizden sonra kırgınlıkları geride bırakacağız, birbirimize daha sıkı sarılacağız ve Malatya'nın her köşesindeki gönüllere dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Hedefimiz Malatya'nın her evinde varlığımızı hissettirmektir"

Milletvekili Fendoğlu ise deprem sürecinde yürütülen çalışmalara ve teşkilatın saha faaliyetlerine değinerek, "Ülkücülük seçimden seçime hatırlanan bir kimlik değildir ülkücülük zor zamanda belli olan sadakattir. 2018'den itibaren Malatya'da yeni bir dönemin kapısı açıldı. Sizlerin oylarıyla 20 yıl aradan sonra TBMM'ye bir milletvekili gönderdiniz. Bizim hedefimiz sadece milletvekili çıkarmak değil; Malatya'nın her köşesinde, her hanesinde Güçlü Milliyetçi Ülkücü Hareket'in varlığını hissettirmektir" ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Turgay Şengönül başkanlığındaki MHP İl Yönetim Kurulu'na ise şu isimler seçildi:

"Uğur Sevim, Serkan Taztepe, Yusuf Gülezgin, Emre Metin, Suat Ceyhan, Erhan Işık, Şevket Keskin, Eymenur Kaya, Erman Kılınç, Hüseyin Alibey, Adem Çiçek, Cüneyt Özağaç, Bahri Güzel, Ömer Bozkurt, Gazi Dinç, Naim Özdemir, Erhan Kırlıoğlu, Mustafa Sefa Bulgurlu, Kürşat Ekici, Ramazan Soylu, Kürşat Ayaydın, Cengiz Günaydın, Hasan Basri Yüksel, Mehmet Erton, Yavuz Gezici, Tayfur Kartal, Cihan Bahşi, Erdal Ulak, Tuncay Kandemir, Hacı Koç, Börteçine Onur, Alper Çelik, Ahmet Bayri, Hakan Baydoğan, Şinasi Sucu, Mehmet Çakanyıldırım, Ünal Serin, Cafer Fuat Karataş, Sinan Aydın, Ahmet İlhan, Bülent Kaya, Ahmet Sinan Özdemir, Aysel Karataş Kürçe, Mehmet Fendoğlu, İbrahim Halil Timur, Birkan Kılıççelik, Selçuk Avşar ve Kenan Sağdıç."

Kongreye; MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, MHP MYK Üyesi Nazif Koray Nügü, Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Sefi, MHP eski il başkanları Fahri yüksel ve Ömer Ekici, MHP eski MYK üyesi Eyüp Gönültaş, sendika başkanları, STK temsilcileri, partililer katıldı.