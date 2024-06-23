MHP Milletvekili Baki Ersoy, CHP Milletvekili Aşkın Genç'e Evlilik Cüzdanını Takdim Etti - Son Dakika
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Politika

MHP Milletvekili Baki Ersoy, CHP Milletvekili Aşkın Genç'e Evlilik Cüzdanını Takdim Etti

MHP Milletvekili Baki Ersoy, CHP Milletvekili Aşkın Genç\'e Evlilik Cüzdanını Takdim Etti

Hafta sonu gerçekleştirilen bir düğün merasimi sırasında MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, CHP Milletvekili Aşkın Genç'e evlilik cüzdanını takdim etti. Ersoy'un bu jesti salonda büyük alkış aldı.

23.06.2024 22:27  Güncelleme: 22:28
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Hafta sonu gerçekleştirilen bir düğün merasimi sırasında yeni çifte teslim edilmek üzere kendisine verilen evlilik cüzdanını CHP Milletvekili Aşkın Genç'in vermesini anons eden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy salondan büyük alkış aldı.

Hafta sonu gerçekleştirilen bir düğün merasimine çok sayıda davetlilerin yanı sıra MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in yanı sıra her iki siyasi partinin de yöneticileri katıldı. Nikahı kıyan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; evlilik cüzdanını genç çifte teslim etmesi için MHP İl Başkanı Seyit Demirezen'e takdim ederken, İl Başkanı Demirezen ise Milletvekili Baki Ersoy'dan bu görevi talep etti. Evlilik cüzdanını mikrofon ile birlikte alan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "Ülkücüler çok centilmen, nezaketli ve kibar insanlardır. Burada çiçeği burnunda CHP milletvekilimiz de var. Sayın Aşkın Genç Milletvekiliimizin vermesi talebiyle ben de sayın vekilimize cüzdanı takdim ediyorum" dedi. Salondan coşkulu alkış alan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u alkışlayanlar arasında Pınarbaşı Belediye Başkanı CHP'li Deniz Yağan'ın olması dikkat çekerken, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de Baki Ersoy'a teşekkür ederek genç çifte bir ömür boyu mutluluk dileyip evlilik cüzdanını takdim etti.

Bilindiği üzere birkaç gün önce seçimi tekrarlanan Pınarbaşı ilçesinde bir belediye meclis üyesi; önce darp edilerek sonra ateşli silahla yaralanmıştı. Bir kısım CHP'liler ise MHP Milletvekili Baki Ersoy'u azmettiricilikle suçlamışlardı. Suçlanan Baki Ersoy'un bu jesti ile CHP kanadanın mahcubiyet duyup durmayacağı merak konusu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Milletvekili Baki Ersoy, CHP Milletvekili Aşkın Genç'e Evlilik Cüzdanını Takdim Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Milletvekili Baki Ersoy, CHP Milletvekili Aşkın Genç'e Evlilik Cüzdanını Takdim Etti - Son Dakika
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