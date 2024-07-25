MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de Sosyal Medyada En Etkili Milletvekili - Son Dakika
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Politika

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de Sosyal Medyada En Etkili Milletvekili

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri\'de Sosyal Medyada En Etkili Milletvekili

Kayseri'de sosyal medyayı en etkili kullanan milletvekilleri arasında birinci sırada gelen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yerel ve ulusal düzeyde büyük bir popülerlik kazandı. Ersoy'un sosyal medya platformlarında gerçekleştirdiği etkileşimler, Facebook, Instagram ve Twitter'da yüksek sayılara ulaştı. Bu verilere göre, Ersoy 27. dönemde olduğu gibi 28. dönemde de Kayseri siyasetinde en çok etkileşim alan milletvekili oldu.

25.07.2024 11:31
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Kayseri'de sosyal medyayı en etkili kullanan milletvekilleri arasında birinci sırada gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, hem yerel hem de ulusalda büyük bir popülerliğe ulaştı.

Vekil Ersoy'un sosyal medya platformlarında ki etkileşimleri sosyal medya da gündem oldu. Sosyal medyayı etkili şekilde kullanan, birçok video ve gönderi paylaşımları ile adından birçok kez söz ettiren, sürekli keşfet videoları ile sosyal medya kullanıcılarının karşısına çıkan milletvekili Ersoy'un sosyal medya platformlarında ki etkileşimleri ise şu şekilde:

Facebook Gösterimleri; 40 milyon 900 bin

Facebook Erişimi; 8 milyon 600 bin

İçerik Erişimleri: 1 milyon 500 bin

Takipçi Sayısı: 44 bin 400

Bağlantı Tıklamaları 128 bin

Vekil Ersoy'un İnstagram karnesi ise;

Instagram Gösterimleri; 51 milyon 200 bin

Instagram Erişimi; 9 milyon 400 bin

İçerik Erişimleri: 2 milyon

Takipçi Sayısı: 43 bin 200

Bağlantı Tıklamaları 119 bin 900

Ersoy'un sürekli TT listelerinde yer bulduğu X (Twitter) platformunda ki etkileşimleri;

Görüntülenmeler; 10 milyon 700 bin

Etkileşim Oranı; yüzde 6,9

Profil Ziyaretleri; 121 bin 300

Bağlantı Tıklamaları 4.8 bin

Yanıt Sayısı; 25 bin 300

Beğeniler; 228 bin 300

Video Görüntülenmeleri; 844 bin 100

Medya Görüntülenmeleri; 975 bin 700

Vekil Ersoy, bu veriler dahilinde 27. dönem de olduğu gibi 28. dönemin birinci yılında da Kayseri siyasetinde açık ara fark ile en çok etkileşim alan milletvekili oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de Sosyal Medyada En Etkili Milletvekili - Son Dakika
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