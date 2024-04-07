MHP Milletvekili Baki Ersoy: Yenilenecek olan Pınarbaşı seçimleri ile ilgili tepkimiz yerinde - Son Dakika
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Politika

MHP Milletvekili Baki Ersoy: Yenilenecek olan Pınarbaşı seçimleri ile ilgili tepkimiz yerinde

MHP Milletvekili Baki Ersoy: Yenilenecek olan Pınarbaşı seçimleri ile ilgili tepkimiz yerinde

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı seçimlerinin yenilenmesi kararına tepki göstererek, kazandıkları seçimin hukuksuzluklarla kaybettirilmeye çalışılmasının doğru olmadığını belirtti. Ersoy, 2 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin huzur içinde sonuçlanması için kararlı olduklarını ifade etti.

07.04.2024 17:54
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; yenilenecek olan Pınarbaşı seçimleri ile ilgili olarak; "Kazandığımız bir seçimin masada bir takım hukuksuzluklar, haksızlıklar ve hırsızlıklar ile kaybettirilmeye çalışılmasına haklı olarak tepki göstermemizin ne kadar yerinde olduğunu çıkan kararlar ile anlıyor ve kamuoyunun taktirine sunuyorum" dedi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yenilenecek olan seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; 2 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin huzur içerisinde sonuçlanması için kararlı olduklarını belirtti. Ersoy; "Kayseri'mizin güzide ilçelerinden Pınarbaşı'mızda 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinin, 2 Haziran 2024 tarihinde yenilenmesine karar verilmiştir. Demokrasinin sağlıklı işlemesi için yaptığımız itirazların sonuç vermesi, hukukun üstünlüğü ve milli iradenin sağlıklı tecelli etmesi için şüphesiz çok değerlidir. Kaldı ki yaptığımız itirazlarımızda İlçe Seçim Kurulu'ndaki 7 üyenin 6'sı (CHP temsilcisi hariç) İl Seçim Kurulu'nda 3 üyenin 3'ü, Yüksek Seçim Kurulu'nda 11 üyenin tamamı oy birliği ile seçimlerde usulsüzlük olduğu kanaatine varmış ve maddi, somut deliller ve belgeler ile karar vermişlerdir. Kazandığımız bir seçimin masada bir takım hukuksuzluklar, haksızlıklar ve hırsızlıklar ile kaybettirilmeye çalışılmasına haklı olarak tepki göstermemizin ne kadar yerinde olduğunu çıkan kararlar ile anlıyor ve kamuoyunun taktirine sunuyorum. Bazı CHP'lilerin 'Siyasi baskılar ile seçimi iptal ettirdiler' açıklamasını da bu kadar net hukuk kararlarına saygısızlık ve akıl tutulması olarak değerlendiriyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak 2 Haziran seçimlerinin huzurlu bir şekilde gerçekleşmesi, memleketimizin, milletimizin dirliği ve birliği içerisinde sürecin sonuçlanması hususunda gayret gösterme noktasında kararlıyız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Milletvekili Baki Ersoy: Yenilenecek olan Pınarbaşı seçimleri ile ilgili tepkimiz yerinde - Son Dakika

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