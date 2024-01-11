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MHP Niğde Belediye Başkan Adayını Hamdi Doğan olarak açıkladı - Son Dakika
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MHP Niğde Belediye Başkan Adayını Hamdi Doğan olarak açıkladı

MHP, 31 Mart seçimleri için Niğde Belediye Başkan Adayı olarak Prof. Dr. Hamdi Doğan'ı belirledi. Doğan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde görev yapmaktadır ve Niğde tarihi ve kültürü üzerine birçok esere imza atmıştır.

MHP Niğde Belediye Başkan Adayını Hamdi Doğan olarak açıkladı
11.01.2024 - 09:39,
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Niğde Belediye Başkan Adayını Hamdi Doğan olarak açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için 2 büyükşehir, 14 il ve 41 ilçe belediyesinde aday göstereceği isimleri açıkladı. Açıklanan listeye göre MHP, Niğde'nin Belediye Başkan Adayını Prof. Dr. Hamdi Doğan olarak duyurdu.

Hamdi Doğan kimdir?

Bir dönem Niğde Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinde de bulunan Prof. Dr. Hamdi Doğan, 1993 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi olarak başladığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2013 yılında doçent, 2019 yılında da profesör unvanını aldı. 2022 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine getirilen Prof. Dr. Doğan'ın çok sayıda Niğde tarihi ve kültürü üzerine yayımlanmış eser ve makalelerde imzası bulunuyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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