MHP Nilüfer İlçe Başkanı: Nilüfer Belediyesi finansman yönetimini ve borçlanma kalemlerini açıklamalı - Son Dakika
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Politika

MHP Nilüfer İlçe Başkanı: Nilüfer Belediyesi finansman yönetimini ve borçlanma kalemlerini açıklamalı

MHP Nilüfer İlçe Başkanı: Nilüfer Belediyesi finansman yönetimini ve borçlanma kalemlerini açıklamalı

MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, Nilüfer Belediye Başkanlığı'nın geçmiş dönem finansman yönetimini ve borçlanma kalemlerini acilen kamuoyuyla paylaşması gerektiğini söyledi. Karakoç, belediyenin 180 milyon kredi talebinin de kurumu borç girdabına sürükleyeceğini öne sürdü.

07.05.2024 17:56  Güncelleme: 17:59
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MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, Nilüfer Belediye Başkanlığı'nın geçmiş dönem finansman yönetimini ve borçlanma kalemlerini acilen kamuoyuyla paylaşması gerektiğini söyledi. Karakoç, belediyenin 180 milyon kredi talebinin de kurumu borç girdabına sürükleyeceğini öne sürdü.

MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, Nilüfer Belediyesine yapmış olduğu çağrıda şu cümlelere yer verdi: "Nilüfer Belediye Başkanlığı geçmiş dönem finansman yönetimini ve borçlanma kalemlerini acilen kamuoyuyla paylaşmalıdır. Geçmiş dönemde sık sık gündeme getirdiğimiz gayrimenkul satışlarına rağmen ortaya çıkan tablo izaha muhtaçtır. Nilüfer Belediye Başkanlığı geçmiş dönemde satılan gayrimenkullerin liste ve tutarını kamuoyuna açıklayıp, ortaya çıkan finansman sıkıntısının gerekçelerini de tüm çıplaklığıyla ortaya koymalıdır. Borçlanma, finansman yönetimi, proje ve personel rejimi konularında yeni döneme ışık tutmalıdır. Zira Sayın Şadi Özdemirin ekte belgesini sunduğumuz 180 milyon TL'lik borçlanma talebi Nilüfer Belediye Başkanlığını borç girdabına sürüklemektedir. ( 08 Mayıs 2024 tarihli meclis oturumu borçlanma talebi.) Maaş ödemeleri konusunda sıkıntı yaşayacak duruma gelmenin gerekçelerini Nilüfer ve Bursa kamuoyu tüm ayrıntılarıyla bilmelidir" - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Nilüfer İlçe Başkanı: Nilüfer Belediyesi finansman yönetimini ve borçlanma kalemlerini açıklamalı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Nilüfer İlçe Başkanı: Nilüfer Belediyesi finansman yönetimini ve borçlanma kalemlerini açıklamalı - Son Dakika
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