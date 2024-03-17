MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı Başladı - Son Dakika
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Politika

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı Başladı

MHP\'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı Başladı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda başladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli de kurultaya katıldı. Kurultayda, parti organlarının seçimi yapılacak ve delegeler oy kullanacak. AK Parti ve diğer siyasi parti temsilcileri de kurultaya katıldı.

17.03.2024 11:07  Güncelleme: 11:10
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Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı başladı.

Delegeler ve davetliler, kurultayın yapıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki yerini aldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli de salona geldi.

Salonda, "Bir ülkü bir ömürden uzun her sevdadan büyük", "İlk günkü azim ve kararlılık bitmeyen gurur ve onurla", "Devir artık Türk devridir", "Cumhur bizim Türkiye hepimizin" ile "Geçmişin gururu yarının umudu" yazılı afişler yer aldı.

Salonda kurulan platformdaki dev ekrandan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğrafları ve partinin genel merkez binası yansıtıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de saat 10.10'da Ankara Spor Salonu'na geldi. Partililer Bahçeli'yi ayakta, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganlarıyla karşıladı.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açılış konuşmasının ardından, Divan Başkanlığına delegelerin önerisi üzerine Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya oy birliği ile seçildi. Divan başkanlığının oluşmasının ardından kurultay çalışmalarına başladı.

Genel başkan ve parti organlarının seçileceği MHP kurultayında, 1300'ün üzerinde delege oy kullanacak.

Kurultaya, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi ile bazı siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri katıldı.

Kaynak: AA

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