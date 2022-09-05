Bahçeli Sivas'ta 35 bin kişiye seslendi - Son Dakika
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Bahçeli Sivas'ta 35 bin kişiye seslendi

05.09.2022 12:17
Bahçeli Sivas'ta 35 bin kişiye seslendi

MHP'nin "2023'e doğru: Aday Belli karar net" mitinglerinin ilki olan Sivas mitingini yaklaşık 35 bin kişi takip etti.

MHP'nin "2023'e doğru: Aday Belli karar net" mitinglerinin ilki olan Sivas mitingini yaklaşık 35 bin kişi takip etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçesi 2023 genel seçimleri mitinglerinin ilkini geçtiğimiz gün Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir olan Sivas'ta gerçekleştirdi. Sivas Kongresinin 103. Yıl dönümünü olan 4 Eylül tarihinde gerçekleştirilen mitinge yüksek oranda katılım oldu. Emniyet kayıtlarına göre miting alanında 25 bin kişi vardı. Miting alanını çevreleyen bariyerler katılımcılar için yeterli olmadı. Binlerce kişi mitingi bariyerlerin dışından dinlemek zorunda kaldı. Alana giremeyenlerle birlikte mitingi yaklaşık 35 bin kişi takip etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sivas mitinginde "2023 adayımız belli, kararımız net" diyerek Cumhur ittifakını daha güçlü kılabilmek için Sivaslılardan partisine ve Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı her zamankinden daha fazla destek vermelerini istedi.

Bahçeli'ye Sivasspor forması hediye edildi

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, miting öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye üzerinde adı ve Sivas'ın plaka kodu olan 58 yazılı olan bir Sivasspor forması hediye etti. Sivasspor'a olan sevgisi ile dikkat çeken Özyürek, daha öncede Sivasspor'un uğradığı hakem haksızlıklarına meclise taşıyarak gündeme gelmişti. - SİVAS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Sivasspor, Sivas, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli Sivas'ta 35 bin kişiye seslendi - Son Dakika

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