Sarıgöl MHP İlçe Başkanlığına Ahmet Serdar Dikmen seçildi - Son Dakika
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Sarıgöl MHP İlçe Başkanlığına Ahmet Serdar Dikmen seçildi

Sarıgöl MHP İlçe Başkanlığına Ahmet Serdar Dikmen seçildi
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MHP Sarıgöl İlçe Kongresi'nde tek listeyle yapılan seçimde Ahmet Serdar Dikmen ilçe başkanı seçildi. Kongrede konuşan MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, 2029 yerel seçimlerinde Manisa ve 17 ilçesini kazanma hedefini dile getirdi.

MHP Sarıgöl İlçe Başkanlığı kongresinde Ahmet Serdar Dikmen, MHP Sarıgöl İlçe Başkanlığına seçildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde MHP İlçe Kongresi, Sarıgöl Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçim sonucunda Ahmet Serdar Dikmen, MHP Sarıgöl İlçe Başkanlığına seçildi. Kongreye; MHP MKYK Üyesi Ali Uçak, MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Sallıtepe ile çevre ilçelerin başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve faaliyet raporlarının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından konuşmalara geçildi.

Görevi devralan Ahmet Serdar Dikmen, bayrağı daha ileriye taşımak için çalışacağını belirterek, "2014 yılında Sarıgöl'de MHP'nin ilk kez belediye başkanlığını kazanmasıyla ilçemize güzel hizmetler verdik. Bırakılan bu eserler, bizim hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızın en büyük göstergesidir," dedi.

Kongrede söz alan MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş ise konuşmasında Cumhur İttifakı'nın önemine, Türkiye'nin savunma sanayisi ve yeraltı kaynaklarındaki (bor madeni) atılımlarına değindi. Mevcut yerel yönetimlerin hizmet üretmediğini savunan Savaş, "Yerel seçimlerin üzerinden zaman geçmesine rağmen gözle görülür hiçbir hizmet yok, bu süreç karanlık bir dönem olarak kaldı. 2028'de daha fazla milletvekili çıkarmak ve 2029 yerel seçimlerinde Manisa ile 17 ilçesini tekrar kazanarak güneşin yeniden doğmasını sağlamak için şimdiden çalışmaya başlamalıyız," ifadelerini kullandı.

Ahmet Serdar Dikmen başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Metin Bilici, Resul Uysal, Selçuk Kays, Yüksel Duman, Ercan Karcı, Halil Aygün, Süleyman Aksoy, Mahmut Ali Marangoz, Bakset Sevgili, Mehmet Kaya, Mustafa Akalın, Osman Kımçı, Melih Yalçınalp ve Sezgin Aldemir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sarıgöl MHP İlçe Başkanlığına Ahmet Serdar Dikmen seçildi - Son Dakika

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